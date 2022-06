Isola dei Famosi, la verità di Estefania Bernal sul rapporto con Edoardo Tavassi: "Mai dire mai..."

Gossip TV

Estefania Bernal chiarisce la sua posizione nei confronti di Edoardo Tavassi.

La semifinale de L'Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 20 giugno 2022, ha visto l'eliminazione dal gioco della bella Estefania Bernal. Prima di tornare in Italia, però, l'ex naufraga ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan e chiarire la sua posizione nei confronti di Edoardo Tavassi.

La confessione di Estefania Bernal su Edoardo Tavassi

Con la sua spontaneità e ironia, Edoardo Tavassi ha conquistato tutti a L'Isola dei Famosi. Oltre a Mercedesz Henger, che non ha mai nascosto il suo interesse per il fratello di Guendalina, anche un'altra naufraga sembrerebbe essere rimasta piacevolmente colpita da lui. Stiamo parlando di Estefania Bernal che, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan su Instagram, ha confessato:

Io non ho giocato sporco…Questo è un gioco e ognuno ha fatto le sue strategie…Io sono sempre stata sincera e me stessa dall’inizio alla fine. [...] Posso dire che Edoardo è diventato un figo pazzesco…Noi siamo amici, quindi se mi piace o no non posso dirlo…Mai dire mai…Roger? Certo che mi piacerebbe rivederlo una volta che torno a Milano…Ne abbiamo già parlato che appena sarei tornata in Italia ci saremmo rivisiti, e così sarà.

Come reagirà Mercedesz? Ricordiamo che, con l'uscita di scena di Estefania ed Edoardo, i naufraghi ancora in corsa per la vittoria finale sono: Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis, Nick Luciani e Luca Daffrè. Chi vincerà la sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi? Per scoprirlo non ci resta che attendere la puntata finale!

