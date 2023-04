Isola dei Famosi, Luca Di Carlo rompe il silenzio sulla sua mancata partecipazione al reality show

Gossip TV

L'avvocato di Cicciolina escluso da L’Isola dei Famosi: "Ci riproverà con me il prossimo anno".

Stasera, lunedì 24 aprile 2023, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, il noto avvocato di Cicciolina, Luca Di Carlo, ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo Tv in cui ha commentato la sua mancata partecipazione al reality show.

Luca Di Carlo escluso dal cast de L’Isola dei Famosi: parla lui

Luca Di Carlo è uno dei personaggi esclusi dal cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. In un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv, l’avvocato di Cicciolina ha parlato della sua mancata partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi rivelando se riproverà in futuro a partire per l’Honduras: "Se ci riproverò? Diciamo che è L’Isola che ci riproverà con me il prossimo anno. Se mi provi, poi non ne puoi più fare a meno".

Di Carlo ha poi rivelato come è nato il suo soprannome "Avvocato del Diavolo":

C’è un motivo particolare per il quale tutti mi chiamano Avvocato del Diavolo. Questo appellativo è nato anni indietro quando ho vinto il processo penale per sottrazione di minore per Ilona. Da lì la stampa americana si è scatenata con questo nome strano. Sono stati i media a darmelo e adesso lo sapete. Comunque la Staller aveva commesso l’atto di sottrazione di minore e la sentenza sarebbe dovuta essere diversa e invece è stata assolta. Un bel risultato per lei e di cui siamo stati felicissimi. Ora sapete l’origine del mio soprannome. Se ho avuto clienti vip oltre Ilona? In questi anni ho avuto diversi personaggi vip. Diciamo che in rete potete trovare tutto.

Ricordiamo che la nuova puntata de L'Isola andrà in onda stasera, lunedì 24 aprile, in prima serata su Canale 5. Due i naufraghi al televoto a rischio eliminazione. Chi, tra Marco Predolin o Helena Prestes, sarà il primo concorrente costretto a lasciare il reality show condotto da Ilary Blasi?

