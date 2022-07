Isola dei Famosi, Luca Daffrè rivela: "Mi sono ricreduto su Nicolas Vaporidis, la mia paura era quella di..."

Gossip TV

Il secondo classificato Luca Daffrè svela alcuni retroscena sulla sua partecipazione a L'Isola dei Famosi.

Nicolas Vaporidis è il vincitore della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Secondo posto per Luca Daffrè che, a distanza di una settimana dalla finalissima, ha rilasciato una nuova intervista in cui ha parlato della sua esperienza in Honduras e chiarito la sua posizione nei confronti di Maria Laura De Vitis.

Luca Daffré si sbilancia dopo L'Isola dei Famosi

Intervistato da Superguidatv, Luca Daffré è tornato a parlare della sua esperienza a L'Isola dei Famosi e svelato i reali motivi che lo hanno spinto a partecipare al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi:

L’isola dei Famosi è sempre stato un reality che mi ha incuriosito molto, sono uno sportivo, mi piace viaggiare. Quando ho ricevuto la proposta non ho esitato un secondo. Mi ha cambiato molto, perchè devi trovare la forza di andare avanti nel percorso che, alla fine fai soprattutto con te stesso. Io sono partito che ero uno che voleva sempre far trasparire un Luca forte, oggi ho ottenuto delle nuove consapevolezze che mi hanno fatto ricredere anche e soprattutto su me stesso. Ho fatto l’isola per far vedere chi sono. Mostrare che oltre al bel viso, che uno nota subito, c’è dell’altro. Qualcuno poteva avere dei pregiudizi, sai entra il belloccio che si vuole fare la storiella, ma non è così. Io sono entrato in corsa ed ero consapevole di andare a toccare degli equilibri di un gruppo che era da tempo lì sull’isola. La mia paura era proprio quella di non essere accettato dal gruppo. Sono riuscito a creare degli ottimi rapporti.

Nonostante sia arrivato dopo in Honduras, Luca è riuscito a sbaragliare la concorrenza classificandosi al secondo posto in finale dopo Nicolas Vaporidis. Una finale davvero inaspettata proprio come ha rivelato anche il modello:

Per me arrivare in finale è già stata una vittoria. Quando ho visto che avevo superato la prova ed ero arrivato in finale, per me era quella già una vittoria. Ero consapevole che avrebbe vinto Nicolas, è giustissimo, è una vittoria meritata. [...] Si ho sempre tifato per Nicolas, per me è stato un punto di riferimento, mi ha insegnato molto, mi ha dato ottimi consigli. Io ero entrato con un’altra opinione su di lui, poi mi sono ricreduto e ho cambiato opinione, è una persona molto cordiale. Tutti si sarebbero aspettati una finale con Nicolas, Carmen ed Edoardo, poi Edo ha dovuto abbandonare per un problema fisico. Io sono entrato in corsa, era anche più difficile entrare nel cuore delle persone. In finale sono stato fortunato. Mi dava un po’ fastidio che nessuno si aspettava me in finale, ma, devo dire che l’isola è anche un reality che si basa sulle prove fisiche e io le ho superate. Non credo che la finale la meriti solo chi passa al televoto.

Leggi anche La verità di Nick Luciani sui naufraghi de L'Isola dei Famosi

A proposito invece del rapporto speciale nato in Honduras con l'ex Pupa Maria Laura De Vitis, Luca ha confessato:

Ho legato molto con lei, però prima di entrare avevo un pensiero di lei come persona arrivista, ho seguito la storia con Paolo Brosio, poi la storia che voleva iniziare con Alessandro il figlio di Carmen. Poi ci ha fatto ricredere perchè si è tolta delle maschere e quindi abbiamo avuto un pensiero di una persona diversa. Nell’ultima settimana mi sono allontanato perchè ho visto degli atteggiamenti che non mi piacevano come quelli con Mercedesz. Lei non è il mio genere di ragazza, rimane una grande amicizia ma non penso di andare oltre. Ora ho sicuramente voglia di innamorarmi e trovare una persona che mi faccia battere il cuore. Io non mi accontento facilmente.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.