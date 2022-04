Isola dei Famosi: "Lory Del Santo lo fa sembrare un bambolotto", parla la madre di Marco Cucolo

Gossip TV

La madre di Marco Cucolo commenta il percorso del figlio e di Lory Del Santo a L'Isola dei Famosi.

Lory Del Santo e Marco Cucolo sono tra i protagonisti indiscussi della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. A svelare alcuni retroscena della coppia in gara ci ha pensato la mamma del naufrago che, intervistata da Nuovo, ha commentato anche il loro percorso in Honduras.

I retroscena sulla coppia de L'Isola dei Famosi

Ieri, lunedì 11 aprile 2022, su Canale 5 è andata in onda una nuova scoppiettante puntata de L'Isola dei Famosi. Tra i protagonisti del reality show condotto da Ilary Blasi anche Marco e Lory che sono finiti nel mirino della madre di lui. Intervistata da Nuovo, la signora Lina ha infatti svelato alcuni retroscena inediti della coppia.

Nel privato la coppia è molto diversa. In pubblico si punzecchiano e Lory lo fa sembrare un bambolotto. Ma nella vita quotidiana tra loro c'è una grande intesa. Sono una coppia consolidata. Né lei, né mio figlio si sarebbero trascinati per oltre nove anni in un rapporto che non funziona.

Stando a quanto rivelato dalla madre di Marco, la coppia non sarebbe così come vuole far apparire in tv. Anzi, nella realtà Marco e Lory sarebbero molto complici e innamorati. La signora Lina ha preferito non esporsi sulla possibilità di un matrimonio, ma ci ha tenuto a sottolineare la fedeltà di Cucolo nei confronti della Del Santo.

