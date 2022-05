Isola dei Famosi, Lory Del Santo finisce nel mirino di un'ex naufraga: "Troppe strategie"

Gossip TV

Ilona Staller torna all'attacco contro Lory Del Santo in diretta a L'Isola dei Famosi.

Non c'è pace per Lory Del Santo a L'Isola dei Famosi. Dopo essersi resa protagonista di un acceso confronto con Nicolas Vaporidis, la compagna di Marco Cucolo è stata duramente criticata in diretta dall'ex naufraga Ilona Staller.

Ilona Staller torna contro Lory Del Santo

Puntata difficile per Lory Del Santo che ha dovuto prima difendersi dalle accuse mosse da Nicolas Vaporidis e poi affrontare Ilona Staller. L'ex concorrente de L'Isola dei Famosi, infatti, ha approfittato del momento delle nomination per attaccare e criticare la compagna di Marco Cucolo, rea di fare troppe strategie:

Stasera vorrei togliermi un sassolino dalle scarpe e dirti che effettivamente fai troppe strategie e spesso e volentieri parli male delle persone dietro le spalle.

Le affermazioni dell'ex naufraga de L'Isola dei Famosi hanno provocato la reazione immediata di Lory. La showgirl, infatti, ci ha tenuto subito a difendersi e chiarire una volta per tutte la sua posizione:

Non parlo mai dietro le spalle infatti non c’è un audio che lo dimostra, trovamene uno, è una fantasia, ci sono solo due persone che lo dicono, e sono sempre le stesse, non ci sono prove, le malelingue vincono ma non mi preoccupano, posso venire qua a votare dire la mia, perchè dovrei farlo dietro le quinte [...] Di parlare male delle persone non ho neanche tempo, io ricerco la generosità l’onestà, il resto non mi interessa, non ho mai cercato di boicottare nessuno, anzi lo dimostrano le mie votazioni che sono state sempre diverse e anche il mio peggior nemico l’ho votato una volta sola. Non voglio male a nessuno, neanche a chi dice che me ne vuole, mi dispiace so che ci stai provando, sono stata l’unica a sostenerti, quindi non accetto le tue provocazioni mi dispiace, ti mando comunque un bacio, non sono mai stata in guerra con te.

