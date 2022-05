Isola dei Famosi: Lory Del Santo attacca Nicolas Vaporidis, volano accuse in diretta tra i due naufraghi

Gossip TV

È ancora scontro a L'Isola dei Famosi tra Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis.

Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis sono ormai ai ferri corti. Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri lunedì 30 maggio 2022 su Canale 5, i due naufraghi si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta in diretta in cui sono volate offese e accuse.

Lite a L'Isola dei Famosi tra Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis

Nuovo scontro in diretta a L'Isola dei Famosi tra Nicolas e Lory. Interpellati da Ilary Blasi, che ha mandato in onda un filmato della lite scoppiata in settimana su Playa Palapa, i due hanno cercato di chiarire le loro posizioni. Se la compagna di Marco Cucolo ha accusato l'attore romano di essere un "tiranno", quest'ultimo le ha dato della "buffona":

Dice una cosa e ne fa un'altra. Non c'è odio da parte mia nei suoi confronti, ma non sopporto la sua finzione. Dimentica le cose in modo consapevole. Le ho offerto un pezzo di ciambellone e da lì ho iniziato un dialogo con lei, lei si è commossa e cinque giorni dopo mi ha tolto il riso per cena. Lo fa apposta. Se fosse così nella vita sarebbe un problema.

Le dichiarazioni e accuse mosse da Nicolas non sono per niente piaciute a Lory. La naufraga, infatti, ha subito replicato affermando:

Pensavo fosse una persona giusta, invece si è messo d'accordo con gli altri naufraghi per far parlare male di me. Quando mi ha offerto la torta mi sono emozionata in negativo, perché prima di offrirmela, ha parlato per cinque minuti male di me. Mi offre la torta e prima parla di me in maniera disgustosa. Mi veniva da piangere in negativo.

