Isola dei Famosi, Lory Del Santo e Marco Cucolo traditi: finalmente emerge la verità sulla coppia!

La madre di Marco Cucolo parla del rapporto tra il naufrago de L'Isola dei Famosi e Lory Del Santo.

Non è un percorso semplice quello di Lory Del Santo e del fidanzato Marco Cucolo a L’Isola dei Famosi. Mentre il naufrago conquista tutti, l’attrice finisce nel mirino dei concorrenti e la copia di sfascia con l’approdo a Playa Imboscada. Ma c’è un segreto che riguarda Lory e Marco che è emerso grazie alla confessione della suocera, e che potrebbe mettere ancora più in crisi la credibilità della naufraga.

Isola dei Famosi, la verità su Lory e Marco!

Lory Del Santo, dopo aver vinto l’edizione del 2005, è tornata a L’Isola dei Famosi e questa volta ha portato con sé il giovane fidanzato Marco Cucolo. L’attrice ha senza dubbio un carattere molto dominante e per questo continua a scontrarsi con i naufraghi, che l’hanno spedita al televoto nella speranza che possa gareggiare senza Marco. Lui, al contrario della sua dolce metà, è amatissimo dai concorrenti che sospettano che Lory sia troppo soffocante nei suoi confronti.

Mentre i fratelli Tavassi prendono una decisione shock, Lory e Marco finiscono a Playa Imboscada ora dovranno contendersi un posto nel programma come concorrenti singoli. Le dinamiche di coppia tra i due hanno fatto nascere più di qualche perplessità nel pubblico di Canale5, e la madre di Cucolo ha deciso di spiegare che Lory e Marco non sono come appaiono in tv. Non che la madre di Marco mostri un grande entusiasmo per Lory. La donna, infatti, ha preferito non esporsi sulla prospettiva di un matrimonio tra i due, affermando tuttavia che Marco è un uomo fedele e che in questa avventura dimostrerà di non avere occhi che per Lory.

“Nel privato la coppia è molto diversa da come appare in Tv. Lei lo fa sembrare quasi un bambolotto, ma c’è grande intesa tra loro, è una coppia consolidata - ha rivelato la donna a Nuovo - Non si sarebbero mai trascinati per oltre nove anni in un rapporto che non funziona”.

