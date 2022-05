Isola dei Famosi, Lory Del Santo demolisce Nicolas Vaporidis: ''Geloso di Edoardo Tavassi, vuole il monopolio''

Gossip TV

Secondo Lory Del Santo, Nicolas Vaporidis non si sarebbe comportato da vero amico con Edoardo Tavassi a L’Isola dei Famosi.

Lory Del Santo non ha gradito l’accanimento contro Mercedesz Henger, e teme che dietro all’improvviso distacco tra la naufraga ed Edoardo Tavassi ci sia lo zampino di Nicolas Vaporidis. A L’Isola dei Famosi si accende il dubbio, mentre Mercedesz ancora non può crede che Tavassi abbia usato le confidenze fatte per attaccarla in diretta tv.

Isola dei Famosi, Lory difende Mercedesz Henger

A L’Isola dei Famosi è scoppiato il caso quando Mercedesz Henger è stata accusata di essersi approfittata del feeling con Edoardo Tavassi per mera strategia, puntando sul naufrago e omettendo parti importanti della sua vita privata. La figlia di Eva Henger è stata accusata di essere ancora fidanzata, di aver finto di essere single consapevole che creare la love story premia nel reality show, e di aver puntato Edoardo sapendo che lui l’avrebbe trovata attraente. Mentre la naufraga si è discolpata, difesa anche dalla madre sui social, Nicolas Vaporidis ha infierito, insinuando nuovi dubbi in Tavassi e spingendolo ad allontanare definitivamente Mercedesz. A Lory Del Santo, attenta osservatrice, questo comportamento non è piaciuto e ha inviato la giovane collega a non prestarsi a spiegazioni private per compiacere gli altri.

“Non devi cadere nel loop di dare troppe spiegazioni. Quello che hai fatto prima con altre persone non riguardano questa faccenda, tu di questo non ne devi parlare più. D’ora in poi, quello che è stato prima è top secret, perché non puoi incriminare una persona per ciò che è successo prima, secondo il mio punto di vista è sbagliato. La tua vita privata è intoccabile, perché solo tu puoi sapere la verità sulla tua vita privata”.

Isola dei Famosi, Nicolas gioca con Edoardo?

Mercedesz, colpita da quanto accaduto con Tavassi e dagli attacchi gratuiti ricevuti anche durante l’ultima puntata, ha confidato di aver parlato nuovamente con il naufrago per chiarire, ma di non essere più disposta a dare spiegazioni sul passato, sebbene delusa dal voltafaccia di Edoardo.

“Mi sono esposta, sono stata io stesso a dirlo. Lui ha confidato tantissime cose a me e io a lui, non mi aspettavo che lui le usasse contro di me, ribaltando anche la frittata. Errore mio. Sono venuta qui per far divertire anche mia madre, mia sorella di tredici anni e non mi va che mi vedono così, che vedano queste scenate. Mi è sembrato un accanimento piuttosto esagerato, ci sono rimasta male”.

Lory, che sembra essere schierata dalla parte di Henger, ha fatto notare alla naufraga che il problema principale è stato Nicolas Vaporidis e la sua esigenza di fare il paladino della verità, ergendosi a difensore di Edoardo che, a suo avviso, è assuefatto dalla figura del naufrago poiché sente l’esigenza della riconferma della stima da parte di Vaporidis.

“La gente si appiglia a qualsiasi cosa pur di discutere. Un uomo vero, quando si mette di mezzo un amico che parla male di una donna con la quale lui ha avuto un feeling, che si permette di giudicarla così brutalmente… Nicolas non è un vero amico, non dovrebbe giudicare se è un vero amico, ti dà il tempo di riflettere. È uno geloso, che rosica perché da quando Edoardo ha conosciuto te è stato contento, gli hai dato nuovi impulsi. Nicolas ha paura di perdere il monopolio su una persona che gli serve, non è un vero amico altrimenti non si sarebbe comportato così”.

