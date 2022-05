Isola dei Famosi: Eva Henger sbotta sui social e difende Mercedesz dalle accuse

Gossip TV

Eva Henger commenta duramente sui social il comportamento assunto dai naufraghi de L'Isola dei Famosi nei confronti di Mercedesz.

Mercedesz Henger continua a stare al centro delle polemiche. A commentare le ultime dinamiche de L'Isola dei Famosi e il comportamento assunto dai naufraghi nei confronti della giovane concorrente ci ha pensato Eva Henger sui social.

Eva Henger contro i naufraghi de L'Isola dei Famosi

Sin dal suo arrivo a L'Isola dei Famosi, Mercedesz è finita al centro delle polemiche sia per la sua relazione con un uomo di nome Fulvio che per il suo interesse per Edoardo Tavassi. Un interesse eccessivo, che ha fatto storcere il naso a diversi naufraghi compreso il fratello di Guendalina. Secondo quest'ultimo, infatti, la giovane avrebbe finto con lui solo ed esclusivamente per visibilità.

Sono stato rimpiazzato subito. Un’oretta, il tempo di recupero è di un’ora. Stava già chiacchierando con quelli nuovi. Era vero amore! L’amore dura, mi diceva, poi in un’ora ti innamori di un altro, è così. Per la parte sentimentale lei sta già a posto. Prima piangeva al tramonto, e ora…

Il comportamento di Edoardo ma anche degli altri naufraghi del reality show di Ilary Blasi, che hanno accusato Mercedesz di aver finto un interesse per il romano, ha provocato la reazione di Eva Henger. La donna, ricoverata in ospedale a causa di un incidente, ha commentato un post Instagram de L’Isola dei Famosi, usando parole molto dure:

Che brutto il bullismo. Ora povera Memi non può nemmeno parlare con nessuno. Ma di preciso che male sta facendo di esatto? Domani sarà un problema anche se respira?

