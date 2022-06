Gossip TV

I sospetti della showgirl nei confronti della produzione dell'Isola dei Famosi. L'ex naufraga è ormai un fiume in piena.

Lory Del Santo, eliminata nel corso della 22esima puntata puntata dell'Isola dei Famosi, ha avuto un confronto con il suo fidanzato Marco Cuculo durante l'ultima puntata del reality, in seguito ad alcune incomprensioni che i due fidanzati hanno avuto nel corso della loro avventura in Honduras.

Isola dei Famosi, Lory Del Santo contro la produzione: "Marco poteva restare, lo hanno prelevato per farci litigare"

L'ex naufrago, prima di aver dovuto dire addio al reality in seguito ad un problema di salute, non ha preso le difese della compagna quando, parte del gruppo dei naufraghi, si stava manifestando particolarmente ostile nei suoi confronti. Un comportamento che Lory non riesce e non è riuscita a perdonare:

“Un uomo che non difende la sua fidanzata quando viene presa di mira non fa per me -ha dichiarato la showgirl come riporta Biccy - Adesso lui torna a casa sua e si schiarisce le idee. Ha sbagliato in maniera importante, io ero sotto l’attacco di un branco. Ora deve andare dalla sua famiglia, poi se non mi chiederà scusa davanti a tutti mi vedrà in fotografia“.

Cuculo, che come detto ha lasciato l'Isola in seguito ad alcuni problemi allo stomaco, dopo alcuni accertamenti medici direttamente sul posto, sembra aver avuto dei calcoli alla cistifellea, motivo per il quale la produzione ha deciso di farlo tornare in Italia. Secondo quanto ha rivelato la Del Santo in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Marco poteva continuare la sua avventura come naufrago ma hanno preferito averlo in studio per avere il confronto faccia a faccia con lei:

"Sì è vero che dovrà operarsi per piccoli calcoli alla cistifellea, ma avrebbe potuto continuare. Il mio sospetto è che l’abbiano prelevato con una scusa per farci litigare in albergo"

"Deve sapere che non sono bugiarda e che non ho la doppia faccia - ha continuato Lory - Lui pensa io sia stata sbagliata nel gioco. Non mi ha difeso ed ha sbagliato. Le tensioni però tra noi c’erano dall’estate scorsa. Non mi voglio portare in giro un giovane belloccio. Non m’interessa. Io voglio stare bene. Voglio energia positiva intorno a me“.

