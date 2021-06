Isola dei Famosi: le rivelazioni di Ilary Blasi prima della Finale

Gossip TV

La conduttrice de L'Isola dei Famosi rivela: "Sarei pronta per il bis".

Mancano poche ore alla finale della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera lunedì 7 giugno 2021 in prima serata su Canale 5. Chi vincerà il reality show condotto da Ilary Blasi?

Ilary Blasi: dal GF Vip a L'Isola dei Famosi

In vista della finale de L’Isola dei Famosi, Ilary ha rilasciato un’intervista a FQMagazine in cui ha ripercorso la sua carriera professionale, iniziata con Passaparola. Tra le esperienze più significative c’è sicuramente quella del Grande Fratello Vip: "Sono stata io sempre a lasciare. Quando prendo una decisione difficilmente torno indietro. Certo, ci vuole coraggio perché conduci programmi di successo, in questo periodo non è facile mollare, però dopo tre anni ho sentito la necessità di dire basta. A malincuore perché mi sono divertita tantissimo, era un programma che volevo fare e seguivo sempre. Pensi che cantavo la sigla nella testa e immaginavo il mio ingresso in studio, era un obiettivo".

Con l'uscita di scena della Blasi, la conduzione del Gf Vip è passata ad Alfonso Signorini: "Siamo molto diversi ma Alfonso ha messo la sua cifra. In quel genere è bravo, non saprei farlo come lo fa lui. Su alcuni sentimenti sono molto pudica, non riesco a scavare a fondo quando c’è qualcosa di personale. Sono più una da cazzeggio pur toccando argomenti seri".

Per quanto riguarda invece L’Isola dei Famosi, che stasera chiuderà i battenti, la Blasi ha parlato di Akash Kumar e dei tre opinionisti, ovvero Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini: "Ci sta che Akash che non mi conosca, mica deve conoscermi per forza. Mi sono presentata in diretta, siamo pure diventati amici, ci scriviamo su Instagram. Trovo che sia un ragazzo complesso ma buono. […] la Iva nazionale fa tv da sempre, non ha bisogno di presentazioni. Tommaso per me è stato un appoggio anche quando non avevamo ancora i naufraghi in studio, conosce il mondo social e dei reality. Elettra l’ho voluta fortemente, è una macchietta. Si è sentita un po’ un pesce fuor d’acqua in questo reality, è abituata ai social non so se si è trovata a sua agio ma il suo colore ha aiutato. Sarei pronta per il bis".

