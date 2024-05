Isola dei Famosi: le anticipazioni della nona puntata, questa sera su Canale 5

Gossip TV

Oggi, domenica 19 maggio 2024, in prima serata su Canale 5, non appuntamento con L’Isola dei famosi. Alla guida della diretta del reality Vladimir Luxuria affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dal giornalista del Tg5 Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno.

Isola dei Famosi, le anticipazioni della nona puntata

Valentina Vezzali ha passato una settimana turbolenta a causa della nomination ed è stata attaccata dal gruppo: l’olimpionica risponderà in punta di fioretto. La Vezzali, nel corso della settimana, ha infranto le regole del gioco comunicando con l’altro gruppo fuori dall’orario consentito, suscitando il disappunto dei suoi compagni d'avventura. La naufraga ha negato di averlo fatto ma lo spirto dell'Isola è stato implicabile e ai naufraghi è stato spento il fuoco per 48 ore.

Nel corso della serata, Matilde Brandi sarà la protagonista di una dolce sorpresa da parte del compagno, Francesco Tafanelli che ha conosciuto dopo la fine della sua lunga relazione con Marco Costantini dalla quale sono nate le due figlie gemelle: Aurora e Sofia nate nel 2006.

Khady Gueye e Greta Zuccarello si dovranno sfidare per ottenere una ricompensa d’amore. Chi tra le due vincerà potrà leggere una lettera dall’Italia.

Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Khady Gueye, Samuel Peron e Valentina Vezzali, chi verrà salvato dal pubblico?

Una volta decretato il vincitore verrà aperto un televoto flash: uno tra i quattro naufraghi rimasti verrà definitivamente eliminato dal gioco. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Infine, spazio alle nuove nomination.

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda mercoledì 22 maggio.

La nona puntata della diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5.

