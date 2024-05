Isola dei Famosi, la protesta in diretta di Joe Bastianich e la reazione di Vladimir Luxuria (VIDEO)

Gossip TV

Il naufrago Joe Bastianich sbotta inaspettatamente contro L'Isola dei Famosi: "Una brutta, misera e minimale".

La puntata di ieri de L'Isola dei Famosi, che ha visto l'eliminazione dal gioco di Marina Suma, è stata ricca di colpi di scena. A grande sorpresa, infatti, il naufrago Joe Bastianich ha puntato il dito contro la trasmissione rendendosi protagonista di un botta e risposta in diretta con la conduttrice Vladimir Luxuria.

Joe Bastianich spiazza a L'Isola

Botta e risposta in diretta a L'Isola dei Famosi tra Joe Bastianich e Vladimir Luxuria. Tutto è nato quando la conduttrice ha chiamato Joe in Palapa per fargli vedere il suo mese passato a Cayo Cochinos e farlo poi confrontare con l'ex naufrago Daniele Radini Tedeschi, che ha colto l'occasione per attaccare lo chef:

Io e te siamo antropologicamente incompatibili. Voglio dirti che siamo due persone lontanissime, perché abbiamo due visioni della vita totalmente diverse: tu ragioni con la qualità-prezzo, parli di profitto, tu stai impaginando la tua presenza nell’Isola come una forma di ricerca assoluta del profitto. Per te pescare dei pesci è una sofferenza poi non poterli vendere a 80 dollari in un ristorante. Tra me e te c’è una distanza siderale.

A grande sorpresa, Bastianich, invece di rispondere alle accuse mosse dall'ex naufrago de L'Isola dei Famosi, ha dato vita ad una protesta contro il reality show di Canale 5:

Vlady un momento, ho una domanda per voi in studio e in regia [...] Senti, perché abbiamo trasformato un momento così bello, vero e autentico, intelligente e comunicativo con il pubblico, in una cosa così brutta, misera e minimale. Questa era una roba francamente molto stu***a da sconvolgere questo momento.

Immediata la reazione di Luxuria che, come riportato anche da Biccy, ha rimesso subito Bastianich al suo posto:

Sai Joe, l’abbiamo fatto perché bisogna essere pronti, quando si fa il naufrago a L’Isola dei Famosi, a sentire delle cose che piacciono e anche delle cose che non piacciono. Ok? Questo è lo spirito de L’Isola.

