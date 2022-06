Gossip TV

Cambia tutto per le due nuove naufraghe della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Soleil Sorge e Vera Gemma sarebbero dovute rimanere una settimana all’Isola dei Famosi. Atterrate in Honduras mercoledì 25 maggio scorso, l'ex gieffina e l'attrice romana, ex naufraghe dell'Isola, rispettivamente nel 2019 e nel 2021, avevano il compito di creare scompiglio nei gruppo in qualità di guest star.

Isola dei Famosi la produzione cambia i piani per Soleil Sorge e Vera Gemma: arrivano delusioni

La loro permanenza era prevista appunto per una settimana, a poco meno di un mese dalla conclusione dell'adventure game di Canale 5, che terminerà il prossimo 27 giugno.

La loro irruzione era prevista nel corso della puntata del 30 maggio, ma qualcosa pare sia cambiato e il portale Davide Maggio ha annunciato un cambio di programma che alimenterà di certo delusioni per i fan delle due ex naufraghe.

"Toccata e fuga per le “piratesse” dell’Isola dei Famosi 16. – scrive Davide Maggio – Dopo avervi anticipato il ritiro di Roger Balduino, quel che ci risulta è che la permanenza di Soleil Sorge e Vera Gemma nel reality di Canale 5 sarà davvero breve. Le due – salvo nuovi cambi di programma – dovrebbero rimanere giusto il tempo del prime time di lunedì prossimo. Inizialmente Vera e Soleil avrebbero dovuto soggiornare per alcuni giorni sull’Isola e minare così gli equilibri del gioco ma pare che ritardi e questioni legate alla quarantena abbiano costretto la produzione a stravolgere i piani. Così, malgrado siano in Honduras da diversi giorni, la loro presenza sarà davvero limitata. E se la loro irruzione già faceva storcere il naso prima, quando in teoria poteva dare il la a delle dinamiche, figurarsi ora. Cambieranno ancora le carte in tavola?"

Dunque dopo il lungo viaggio e ben 12 giorni di quarantena, Soleil e Gemma parteciperanno ad una sola puntata dell'Isola dei Famosi 16.

