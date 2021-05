Isola dei Famosi, la produzione accusata di favoritismo: impazza la Polemica

Gossip TV

Daniela Martani torna ad accusare la produzione de L’Isola dei Famosi, prima dell’ingresso in studio di Elisa Isoardi e Drusilla Gucci.

Daniela Martani ha lasciato la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi ma non per questo la vena polemica della naufraga sembra essersi placata. L’annuncio dell’ingresso in studio di Drusilla Gucci ed Elisa Isoardi ha indispettito la Martani, che sente di essere stata trattata con troppa freddezza rispetto alle sue ex compagne di viaggio. Ecco cosa ha scritto la naufraga su Twitter e come ha replicato la produzione del reality show condotto da Ilary Blasi.

Isola dei Famosi, Daniela Martani contro la produzione del Reality

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, come tutti i reality show che si rispettino, non è immune dalle polemiche scatenate anche dagli ex naufraghi di questa stagione. Daniela Martani ha lasciato l’Honduras con l’amaro in bocca, delusa dai suoi compagni di viaggio che non le hanno dato modo di farsi conoscere, e dagli intrighi di quello che ormai da tutti viene definito ‘branco’. La Martani ha sparato a zero su Elettra Lamborghini, rea di non averla sostenuta nonostante le due siano accomunate da un’importante scelta etica.

Quando l’account ufficiale de L’Isola ha fatto sapere che in Puntata ci sarebbero state anche Elisa Isoardi e Drusilla Gucci, l’ex naufraga non ci ha visto più e lanciato una pesante accusa alla produzione del programma. L’ingresso delle due naufraghe in studio, infatti, è stato promosso con entusiasmo data anche la grande risonanza che Elisa e Drusilla hanno avuto tra il pubblico. "Isola dei Famosi ‘finalmente’ e 'siamo felicissimi’… Sarebbe piaciuto tanto anche a me avere annunci così entusiastici del mio arrivo in studio all'isola invece nada. Starò sulle balle al social media manager?”, ha tuonato la Martani su Twitter.

.@IsolaDeiFamosi "finalmente" "siamo felicissimi"

Sarebbe piaciuto tanto anche a me avere annunci così entusiastici del mio arrivo in studio all'isola invece nada.

Starò sulle balle al social media manager? #isola #isoladeifamosi #isoladeifamosi2021 pic.twitter.com/JLF8CaOQpf — daniela martani (@danielamartani) April 30, 2021

La notizia ha fatto scalpore, dal momento che da tempo si parla di un netto favoritismo nei confronti di alcuni protagonisti del reality show che, per i loro gesti e le loro gravi parole, avrebbero dovuto essere allontananti al più presto. La produzione, dal canto suo, ha deliberatamente ignorato la provocazione di Daniela, almeno per il momento. Voi cosa ne pensate?

