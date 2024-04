Isola dei Famosi, la dedica di Vladimir Luxuria a Blasi e Alvin: "Ci siamo sentiti, grazie per le belle parole" (VIDEO)

Gossip TV

La nuova conduttrice de L'Isola dei Famosi dedica un dolce pensiero a Ilary Blasi e all'ex inviato Alvin.

Ieri, lunedì 8 aprile 2024, in prima serata su Canale 5 è partita ufficialmente la nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Al timone Vladimir Luxuria che, prima di entrare nel vivo del reality show, ci ha tenuto a salutare Ilary Blasi e l'ex inviato Alvin.

Il ricordo di Vladimir Luxuria

"Benvenuti all'Isola dei Famosi 2024" così Vladimir Luxuria ha aperto la prima puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Visibilmente emozionata, la nuova conduttrice del reality show di Canale 5 è entrata in studio ringraziando tutti per l'affetto e presentando i due opinionisti che la accompagneranno in questa nuova avventura, Sonia Bruganelli e Dario Maltese:

Anche per me è un pò una prova, sono la prima naufraga dell'Isola dei Famosi. Mi piacerebbe trasmettervi le stesse emozioni che sento io quanto sento la sigla e vedo quest'isola. Sarà un film meraviglioso e questo è solo il primo capitolo. I protagonisti sono i naufraghi con le loro storie pazzesche e noi ve le racconteremo. Con me Sonia, l'opinionista dall'artiglio smaltato, e Dario Maltese. Lui l'ho strappato dal Tg5, l'avete sempre visto mezzobusto, io ve lo svelo nella sua interezza.

Luxuria ci ha poi tenuto a salutare le conduttrici che l’hanno preceduta, da Simona Ventura ad Alessia Marcuzzi. Una dedica speciale poi a Ilary Blasi:

Saluto Simona Ventura, naufraga con me nel 2008, Nicola Savino, con cui sono stata inviata, Alessia Marcuzzi che mi ha voluta come opinionista [...] Dulcis in fundo la mia amica (Ilary Blasi ndr), ieri ci siamo sentite, so che ci guarda dal divano. Grazie per le belle parole che mi hai detto di incoraggiamento.

Grande assente quest'anno Alvin, volto storico e fondamentale per i meccanismi de L'Isola dei Famosi, che ha lasciato spazio a Elenoire Casalegno. "Un grandissimo inviato dell'Isola dei famosi, tante edizioni fatte, ci siamo sentiti. Un grande bacio a lui, ciao Alvin. Elenoire Casalegno sarà il faro per i nostri naufraghi" ha dichiarato Vladimir. Sostituirlo non sarà semplice per la nuova inviata.

