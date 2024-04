Isola dei Famosi: un'ex gieffina della recente edizione ha confermato di aver chiesto di diventare una naufraga

Gossip TV

Dei quattro ex gieffini che avrebbero richiesto di partecipare alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi in partenza questa sera, due hanno smentito mentre un'ex concorrente lo ha confermato.

Secondo recente indiscrezioni riferite dai due esperti di gossip, Amedeo Venza e Deianira Marzano. quattro ex gieffini della recente edizione del Grande Fratello si sarebbero candidati per l'Isola dei Famosi, in partenza questa sera su Canale 5.

Isola 2024, Paolo Masella e Letizia Petris smentiscono di aver chiesto di partecipare

Giuseppe Garibaldi, Paolo Masella, Letizia Petris e Giselda Torresan, sarebbero stati loro i quattro ex concorrenti pronti ad avventurarsi in Honduras e partecipare ad un nuovo reality. Ebbene, di recente, in una diretta Instagram, Paolo e Letizia lo hanno smentito affermando di non averlo mai richiesto alla produzione proprio perché sono stati "reclusi" quasi sette mesi dalle loro rispettive famiglie e hanno voglia di trascorrere del tempo con i loro cari. Discorso diverso per la 34enne originaria di Pieve del Grappa, Giselda Torresan che lo ha invece confermato da amante dell'avventura e del brivido quale è sempre stata. L'ex gieffina è stata eliminata durante la 14°esima puntata del Grande Fratello, dopo un mese e mezzo dal suo ingresso nella Casa dunque un periodo molto più breve rispetto a chi ha vissuto l'avventura televisiva di Canale 5 per quasi sette mesi. Quanto a Giuseppe Garibaldi, tornato nella sua adorata Calabria, non ha né smentito né confermato di aver chiesto alla produzione dell'Isola di cimentarsi come naufrago. L'adventure game di Canale 5 al momento ha tredici nomi ufficiali ma in corsa potrebbero entrare nuovi concorrenti pronti alle sfide dell'Honduras.

Ecco cast ufficiale della diciottesima edizione de L'isola dei Famosi: Joe Bastianich, Edoardo Franco, Aras Şenol, Artur Dainese, Samuel Peron, Edoardo Stoppa. Per il cast femminile abbiamo: Valentina Vezzali, Marina Suma, Maitè Yanes, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Greta Zuccarello e Selen. La prima puntata ci aspetta questa sera in diretta su Canale 5. Al timone ci sarà Vladimir Luxuria afficanta in studio da Sonia Bruganelli, Dario Maltese ed Elenoire Casalegno nel ruolo di inviata.

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi