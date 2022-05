Isola dei Famosi, Nicola Savino fuori da Mediaset: il gossip che non ti aspetti

Gossip TV

Si vocifera che Nicola Savino, dopo l’impegno come opinionista a L’Isola dei Famosi, lascerà definitivamente Mediaset.

Amatissimo opinionista della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Nicola Savino forma un trio scoppiettante con Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. Nonostante il successo degli ultimi mesi, sembra che questa sarà l’ultima avventura di Savino a Mediaset, che non lo riconferma per Back to School e lo cede ad un’altra importante rete televisiva.

Isola dei Famosi, Nicola Savino se ne va: cosa succede?

La sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi è un successo e Mediaset ha premiato l’impegno di Ilary Blasi, prolungando il reality show di Canale5. La notizia è stata accolta con entusiasmo dagli spettatori, terrorizzati all’idea di rimanere senza programmi di punta durante l’estate viste le ultime decisioni interne, ma con ben minore gioia dai naufraghi. Tanti i ritiri nelle ultime ore, compreso quello di Guendalina Tavassi e di Alessandro Iannoni, tra i preferiti del pubblico. Nel frattempo, anche Nicola Savino e Vladimir Luxuria stanno avendo il loro riscatto.

La coppia di opinionisti è tra le migliori proposte negli ultimi anni, tutti adorano i commenti pungenti e la sintonia incredibile che si è creata con Blasi, che ha ricevuto il Tipo D’Oro, e le puntate scorrono in modo piacevole nonostante la diretta sia lunga e arrivi fino a notte fonda. Sarebbe dunque logico pensare che, dopo valanghe di complimenti e apprezzamenti, Nicola sia in lizza per tornare a Mediaset come presentatore, come stato pochi mesi fa con Back to School. Secondo il portale Pipol Tv, tuttavia, l’ipotesi non si realizzerà dato che Savino avrebbe firmato per lasciare il Biscione e trasferirsi a Tv8.

La Rete sta assoldando alcuni dei volti più amati della televisione italiana, pronta a decollare anche in termini di share e gareggiare ad armi pari con Rai e Mediaset, e Nicola sarebbe stato fortemente voluto per presentare ben due programma. Stando alle indiscrezioni, il primo format sarebbe pensato per la fascia pomeridiana mentre il secondo per aumentare gli ascolti della prima serata, portando in auge un reality molto noto. L’addio di Nicola potrebbe mettere un freno alla seconda edizione di Back to School che non vedremo più su Italia 1, ma al momento rimane una mera ipotesi dato che il presentatore non ha confermato la sua decisione.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.