Isola dei Famosi, Khady Gueye accusa Sonia Bruganelli: "Difendi Greta perché andate in vacanza insieme"

Nella puntata dell'Isola dei Famosi in onda ieri sera, 6 maggio, su Canale5, Khady Gueye ha lanciato una pesante frecciatina a Sonia Bruganelli sul suo rapporto con Greta Zuccarello, facendo scoppiare una lite! Ecco cosa è successo!

Ieri sera, 6 maggio, su Canale5, è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi e nel corso della serata non sono mancati i litigi. In particolare, una delle naufraghe del reality Mediaset condotto da Vladimir Luxuria, la modella Khady Gueye, ha lanciato un'accusa a Sonia Bruganelli, opinionista di questa edizione del programma. E, stando alle sue parole, la concorrente avrebbe insinuato un'amicizia e un trattamento di favore tra l'ex moglie di Paolo Bonolis e una delle altre naufraghe, la modella Greta Zuccarello.

Isola dei Famosi, Khady Gueye lancia pesanti accuse contro Sonia Bruganelli: "Difendi Greta perché ci fai le vacanze insieme" [VIDEO]

I naufraghi sull'Isola dei Famosi non sembrano vedere di buon occhio Greta Zuccarello: la modella, infatti, non perde occasione di dire la sua su ogni argomento, finendo con l'inimicarsi molti dei concorrenti, come Matilde Brandi e Rosanna Lodi. Nel corso della puntata di ieri, lunedì 6 maggio, è stato mostrato un video che riassumeva tutte le lamentele del gruppo verso l'atteggiamento supponente di Greta.

Quest'ultima, insieme a Samuel Peron, è stata nominata leader della settimana, provocando la reazione contraria di alcuni naufraghi, come la modella Khady Gueye. In difesa di Greta è intervenuta, invece, Sonia Bruganelli, l'opinionista del programma con Dario Maltese. L'ex moglie di Paolo Bonolis, infatti, ha deciso di parlare a favore di Greta Zuccarello, lanciando una stoccata alle altre naufraghe:

"Greta, questo si chiama carisma, evidentemente tu ce l'hai e le altre no"

Queste parole non sono state molto apprezzate da Khady Gueye, che a sua volta ha lanciato un'accusa di favoreggiamento a Sonia Bruganelli. Secondo la modella, infatti, l'opinionista difenderebbe Greta Zuccarello perché la conosceva già da prima del programma e avrebbe con lei un rapporto particolare.

Isola dei Famosi, Khady Gueye accusa Sonia Bruganelli di favoreggiamento verso Greta Zuccarello!

Khady Gueye, infatti, ha affermato con decisione che dietro la scelta di Sonia Bruganelli di difendere Greta Zuccarello ci sarebbe il loro legame d'amicizia, che a quanto pare va oltre il reality. Stando alle parole di Khady, infatti, l'altra naufraga e l'opinionista si conoscono molto bene e addirittura hanno trascorso le vacanze insieme, con annesso anche Paolo Bonolis, ex marito di Bruganelli con cui l'opinionista è però in ottimi rapporti:

"Dille intanto che la conosce e per questo la difende. Greta è andata in vacanza con Paolo e con Sonia"

C'è del vero in questa accusa? In effetti, sui social di Greta Zuccarello si nota che la modella è stata parte del corpo di ballo di Ciao Darwin, storico programma condotto da Bonolis e che ha chiuso i battenti quest'anno. E nel suo feed Instagram, Greta Zuccarello appare anche in uno scatto con il conduttore e a corredo di questo ha voluto ringraziare la squadra del programma, compresa Sonia Bruganelli.

L'opinionista, tuttavia, non ha gradito queste parole e ha risposto altrettanto piccata alla modella senegalese di non dire sciocchezze simili e di comportarsi in maniera più matura:

"Questa è una stupidaggine, un pensiero base che fanno i bambini di 6 anni. Le cose vanno dette con criterio"

"Greta, si chiama carisma. Ce chi ce l'ha e chi non ce l'ha"

Sonia difende Greta! #Isola pic.twitter.com/0U6Qyug37d — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 6, 2024

