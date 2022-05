Isola dei Famosi, nuovi arrivi e cambio di programmazione: ecco le novità

Gossip TV

Cambio di programmazione, arrivi e sorprese: ecco tutte le novità della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Novità in vista per la sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, nuovi arrivi e cambio di programmazione

Come annunciato dal portale di Tv Blog, l'adventure game di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, dirà addio al doppio appuntamento settimanale e tornerà in onda della sua versione classica con una sola puntata, prevista il lunedì sera, sempre in prima serata, sulla rete ammiraglia Mediaset. Il reality, inoltre, si allungherà ancora e la finalissima è prevista per il prossimo 27 giugno.

“Vedremo dunque i tre nuovi concorrenti approdare sull’Isola dei Famosi domani sera, venerdì 6 maggio 2022, in occasione della nuova puntata di questo popolare programma televisivo. – si legge su TvBlog – “Per altro, siamo in grado di aggiungere che quella di domani sera sarà l’ultima puntata del programma che andrà in onda anche di venerdì sera. Dalla prossima settimana infatti L’Isola dei Famosi 2022 andrà in onda solo di lunedì e così sarà fino alla fine di questa edizione, serie che si concluderà come noto con la finalissima lunedì 27 giugno in prima serata su Canale 5”.

Nel corso della puntata di questa sera, venerdì 6 maggio, sono inoltre previsti i tre ingressi annunciati da Ilary negli scorsi appuntamenti.

Sono tre le nuove naufraghe pronte a sbarcare sulle spiagge dell'Honduras e ad aggiungersi al cast della sedicesima edizione: l'ex naufraga, figlia dell'attrice ungherese Eva Henger, Mercedesz Henger, l'ex volto di Avanti un Altro Fabrizia Santarelli e la vincitrice dell'edizione appena conclusa de La Pupa e il Secchione Show (ex fidanzata di Paolo Brosio), Maria Laura De Vitis.

