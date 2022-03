Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez spiazza tutti in diretta con una confessione inaspettata: "Mi dispiace"

Gossip TV

Jeremias in diretta a L'Isola dei Famosi rivela: "Voglio tornare a casa".

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi è stata a dir poco scoppiettante. Dopo Floriana Secondi, che ha minacciato di abbandonare definitivamente il gioco, anche Jeremias Rodriguez ha mostrato i primi segni di cedimento rivelando in diretta a Ilary Blasi la sua volontà di voler tornare a casa.

La confessione di Jeremias Rodriguez a L'Isola dei Famosi

Tempo di inaspettate confessioni per Jeremias a L'Isola dei Famosi. Durante le nomination, infatti, il fratello di Belen Rodriguez ha rivelato a Ilary di voler tornare a casa: "Non vedo l’ora di tornare a casa, ve lo giuro, mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente e questo mi rompe. Voglio tornare a casa. Al pubblico non arriva la verità di quello che succede dentro il reality".

Dichiarazioni che ha letteralmente spiazzato la conduttrice de L'Isola dei Famosi, che ha chiesto spiegazioni al giovane Rodriguez: "Dai Jeremias non dire così. In che senso al pubblico non arriva la verità?". "Nel senso che qua non ci lasciano parlare e non ci lasciano dire le cose come sono. Questo non mi va e me ne voglio tornare a casa [...] Non si può legare con tutti, mio padre prima vi ha detto che ha legato con tutti ma non è vero ora vi dice la verità, perché lui ce l’ha con qualcuno" ha prontamente replicato Jeremias.

Jeremias ha poi lasciato la parola al padre Gustavo, che ha spiegato i motivi della sua nomination alla coppia formata da Carmen e Alessandro: "Non posso nominare la persona con cui non ho legato perché è leader, non andiamo d’accordo [...] Rischio di spendere tutti i miei soldi dallo psichiatra se rimango qua con Carmen ed Alessandro, rimanere dentro la capanna con loro due fino alla fine no. Mi dispiace per Alessandro che è un bravo ragazzo".

