Isola dei Famosi: Jeremias Rodriguez sbotta contro Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, caos in diretta!

Jeremias Rodriguez finisce al centro delle polemiche per le sue forti dichiarazioni a L'Isola dei Famosi nei confrondi di Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro.

Jeremias Rodriguez è finito al centro delle polemiche per il comportamento assunto nei confronti di Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni. Nel corso dell'ultima diretta, infatti, il naufrago è tornato all'attacco contro la coppia madre-figlio provocando la reazione di molti, compresa quella dell'opinionista Vladimir Luxuria.

L'attacco di Jeremias Rodriguez a Carmen Di Pietro e Alessandro a L'Isola dei Famosi

Carmen e Alessandro sono finiti nel mirino dei naufraghi de L'Isola dei Famosi. Tra tutti, però, quello che si è mostrato davvero insofferente è stato Jeremias che, durante l'ultima puntata del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, non ha perso l'occasione di criticare e attaccare duramente la coppia madre-figlio accusandoli di non servire al gruppo e di lamentarsi tutto il tempo.

Le forti dichiarazioni del giovane Rodriguez, però, non sono per niente piaciute ai presenti in studio. A difendere Carmen e il figlio Alessandro dalle offese e pesanti accuse mosse dal fratello di Belen, ma anche dagli altri concorrenti, ci ha pensato l'opinionista Luxuria:

A decidere è il pubblico se Alessandro e Carmen devono stare lì, quando tutti quanti si mettono contro un’unica coppia è molto più simpatica quella che viene aggredita da tutti, i più pericolosi sono quelli che stanno zitti, che non dicono niente e tramano alle spalle.

Appoggiato dai naufraghi Laura Maddaloni e Clemente Russo, anche loro stanchi del comportamento di Carmen, Jeremias ha cercato di difendersi dalle critiche di Vladimir e chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti della showgirl:

E’ un reality di sopravvivenza, non un reality per lamentarsi [...] Hai rotto (rivolgendosi a Carmen Russo ndr). Siamo venuti in questo reality per sopravvivere, nessuno ha parlato con aggressione. Se ho detto che non li vogliamo sull'isola? Questo non me lo ricordo ma lo penso, siete egoisti.

