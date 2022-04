Isola dei Famosi, Alvin spiazza e svela alcuni retroscena inediti del reality: "In tv non si è visto tutto"

Gossip TV

L'inviato Alvin vuota il sacco e rivela i momenti più difficili e delicati vissuti a L’Isola dei Famosi.

Tempo di confessioni per Alvin. Ospite dell'ultima puntata di Isola Party, il format web de L'Isola dei Famosi condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri, l'inviato della nuova edizione del reality show ha deciso di vuotare il sacco e rivelare l'episodio più pericoloso vissuto in Honduras.

La rivelazione di Alvin

Alvin ha deciso di rompere il silenzio a Isola Party e raccontare alcuni retroscena inediti vissuti in questi anni a L’Isola dei Famosi. Interpellato da Ignazio Moser e Valentina Barbieri, l'inviato del reality show condotto da Ilary Blasi ha parlato dei momenti più brutti e difficili che ha vissuto a Cayo Cochinos. Come riporta Biccy, il più pericoloso risale al 2015 quando un uragano ha colpito le isole dove vivono i naufraghi e registrano il programma:

In quattro anni ce ne sono stati di momenti critici. Forse durante la prima Isola, all’inizio. Era la prima edizione di Mediaset. Quell’anno abbiamo avuto il grande uragano arrivato dagli Stati Uniti. La prima puntata non siamo riusciti a farla. Io ero proprio qui al Cayo dove si è scaraventato l’uragano ed eravamo qui in pochissimi giusto per far vedere che non c’erano le condizioni per fare l’Isola.

Ero vestito con i sacchi della spazzatura, perché non ero pronto per un uragano. Anche le mutande erano fatte con i sacchetti di plastica, perché l’acqua entra ovunque. Non si è visto tutto in tv. Ci sono stati attimi di paura, ma quando si è aperto un piccolo spazio nel cielo siamo riusciti a scappare in elicottero. Il volo verso la terra ferma è stato molto forte, eravamo tutti zitti.

Alvin ha poi continuato ricordando anche altre situazioni molto delicate e complicate vissute in Honduras e riguardanti il percorso di alcuni concorrenti de L'Isola dei Famosi. Tra questi la caduta del Divino Otelma o l'apnea di Mercedesz Henger, che aveva destabilizzato tutto lo studio compresa la conduttrice Alessia Marcuzzi. Situazioni, però, che sono state raccontate in televisione solo in parte:

C’è stato il Divino Otelma, che è stato spinto e si è aperto la testa. E come dimenticare Rachida che mi è svenuta davanti in mezzo all’acqua. Poi anche Mercedesz in apnea, per noi qui non c’erano criticità, ma dallo studio ci hanno messo ansia come se la cose fosse grave. Forse però il momento peggiore è quando mi è caduta una tana di scorpioni sulla spalla. Eravamo in Palapa. Sono caduti e c’è stato un momento che ci siamo agitati. In diretta stavano parlando dallo studio di Milano, ma si sono accorti che c’era agitazione dal collegamento in Honduras. Così ci siamo liberati degli scorpioni e poi ci hanno inquadrato.

