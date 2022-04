Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez ha deciso: fan increduli!

Gossip TV

Grandi novità in arrivo per Jeremias Rodriguez dopo la fine della sua avventura a L’Isola dei Famosi.

L’avventura di Jeremias Rodriguez nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi sta facendo discutere e il pubblico sembra essere schierato contro il fratello di Belen. Sembra che, una volta terminata l’esperienza in Honduras, Jeremias sia pronto a fare il grande passo con la fidanzata Deborah Togni, per la quale ha speso sempre parole bellissime.

Isola dei Famosi, la decisione di Jeremias

A Playa Acopiada c’è sempre spazio per una bella discussione mattutina, ma anche pomeridiana e perché no, una sfuriata serale. Uno tra i concorrenti più polemici di questa sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi è senza dubbio Jeremias Rodriguez, che ha accettato di partecipare al reality show di Canale5 in coppia con il padre Gustavo. Mentre il padre di Belen è stato eliminato al televoto, finendo su Playa Sgamada dove dovrà lottare per tornare in gioco, Jeremias continua a discutere un po’ con tutti e in particolare con Nicolas Vaporidis, che ha cercato il confronto con l’argentino. Mentre i naufraghi continuano la loro permanenza in Honduras non senza qualche difficoltà e la tensione cresce, giorno dopo giorno, un’indiscrezione lanciata da Oggi fa ben sperare per i fan del Rodriguez.

“È giovane, bello ed è il fratello di una nota showgirl. Al termine del suo attuale impegno professionale ha progetti importanti con la sua dolce metà, fiori d’arancio e un bebè”.

L’indiscrezione sembra essere riferita a Jeremias, ma del resto il concorrente de L’Isola dei Famosi non ha fatto mistero di aver intenzione di creare al più presto una solida famiglia con Deborah Togni, la sua fidanzata. I due si sono conosciuti poco dopo il primo lockdown e Rodriguez ha fatto follie per rivederla, stregato dalla bellezza e dalla semplicità della giovane assistente di volo. Il rapporto è decollato in breve tempo e Deborah è entrata a far parte del clan Rodriguez, con il benestare di tutti e in particolare quello di Cecilia, con la quale ha instaurato un rapporto d’amicizia bellissimo. Non c’è da stupirsi, dunque, se dopo il programma condotto dalla Blasi, Jeremias e Deborah decideranno di portare la loro relazione ad un livello superiore.

