Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis affronta Jeremias Rodriguez: "Lui provoca, si chiude e risponde male"

Faccia a faccia a L'Isola dei Famosi tra i naufraghi Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez.

Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez sono proprio ai ferri corti. Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha tentato di fare avere un confronto ai due naufraghi, ma invano. Il fratello di Belen, con la schiettezza che lo contraddistingue, si è infatti rifiutato di esprimere un parere sull’attore.

Duro faccia a faccia tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez

Colpo di scena in diretta durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi. Vista la delicata situazione tra Jeremias e Nicolas, Ilary ha deciso di farli confrontare per cercare di fargli trovare un punto d'incontro. A grande sorpresa, però, il fratello di Belen Rodriguez ha alzato un vero e proprio muro e intimato il suo compagno di gioco di non parlare di lui:

Non ho nulla da dire. Mi va bene così, tutto quello che ha detto. Ha ragione Vladimir, avete ragione sempre. Bravi. Non ho nulla da dire. Avete ragione e chiedo scusa all'Italia. Non ho nulla da dire [...] Di Nicolas penso che è un fenomeno, che ha vinto lui e che avete tutti ragione. Non ho nulla da dire. Cosa penso di Nicolas? L'ho già detto, è un fenomeno, il numero uno a giocare. Va bene tutto, avete ragione su tutto.

Nonostante l'atteggiamento di chiusura del giovane Rodriguez, Vaporidis ha cercato comunque un confronto. L'attore, infatti, ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti dei Rodriguez, con i quale ha avuto diversi e accesi scontri sull'isola:

Io non sto facendo una battaglia contro Jeremias e Gustavo, l'energia di Gustavo era positiva, gli ho riconosciuto di essere un signore perché più volte mi ha chiesto come stavo. Semplicemente non ci siamo trovati. È vero che Jeremias provoca, ma sempre nel contesto del gioco, non è che per strada mi minaccia con un machete. Non ci sarebbe bisogno di provocare, perché è un ragazzo molto intelligente. Dovrebbe mettere l'intelligenza al servizio della comunità. Se usciti di qua vorrai prendere una birra insieme, per me va benissimo. Questo è un gioco che ci snerva. È un ragazzo intelligente, all'inizio ci eravamo presi, poi ha questa cosa che si chiude e risponde male. Hai margine di miglioramento, come ce l'ho io.

Le parole di Nicolas, però, hanno peggiorato solo la situazione. Dopo aver ascoltato il suo sfogo, Jeremias ha infatti deciso di intervenire ma solo ed esclusivamente per intimare l'attore romano a non parlare più di lui:

Non ti permettere di parlare di me perché non mi conosci. Non parlare di me. Parla del gioco. Comunque sei il numero uno, non sono arrabbiato con te, non mi interessa continuare questa conversazione.

