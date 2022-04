Gossip TV

Nuovo scontro su Playa Accoppiada, a oche ore dal sesto appuntamento con l'Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez hanno avuto uno scontro di fuoco.

A poche ore dalla sesta puntata dell'Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez, sono stati protagonisti di un scontro di fuoco destinato a farli diventare i due grandi antagonisti dell'edizione.

Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis ai ferri corti: "Datti una calmata, Sei ridicolo!!!"

I due naufraghi si sono aggrediti verbalmente dopo una disputa avvenuta per cibo, il principale motivo di discussioni dell'adventure game condotto da Ilary Blasi. La razione di riso non è sufficiente per il fabbisogno quotidiano dei naufraghi che faticano anche a pescare e si ritrovano a raccogliere lumache che, in ogni caso, è una buona fonte di proteine.

Vaporidis, dopo averle cucinate, si è trovato davanti alle critiche dell'argentino che è sbottato, trovandole non abbastanza pulite:

"Le lumache sono tutte sporche. Da domani torno ai fornelli ragazzi. Basta. Non cucinate più. Grazie per la cena."

“Mamma mia, te se magnano. Sei matto a dire una cosa del genere.” ha provato stemperare i toni Guendalina Tavassi, pur concordo con lui.

Tirato in causa, Nicolas ha risposto a Jeremias invitandolo a calmarsi:

Però dai. Adesso non esagerare pure te. Ho capito ma ringrazia Dio che te l’ho cucinato, se non ti sta bene cucinatelo da solo. Ma che veramente?

“Ho detto che da domani torno io ai fornelli. E comunque calmati un pochino.” ha replicato l'argentino.

L'attore romano ha quindi iniziato a perdere vistosamente la pazienza sentendosi provocato dal Rodriguez:

C’è un limite. E questo non va bene, e questo fa schifo e il riso è sciapo. Oh ma ringrazia che mangi. Non di deprezzare le cose che mangi. Sei intelligente come ragazzo. Non si disprezza la roba che si mangia.

Il fratello di Belen ha poi continuato, non mollando la presa:

Appunto anche nel rompere i co*lioni. Hai perso la calma per una cosa stupida sul quale stavo ironizzando. Quindi stai calmo. Stai calmo. Parla da solo. Sei veramente ridicolo. Non fare il moralista, vattene di là. Non ti preoccupare che io il rispetto ce l’ho per tutti e stavo ironizzando. Un applauso per te Nicolas, bravo bravo. Vai a urlare da un’altra parte, non a me, bello.”

Vaporidis ha infine concluso:

“Io non vado di là, sto dove mi pare. Non prendo gli ordini. Non vado di là perché tu vai di là. Sto qua. Non si disprezza la roba che uno cucina. Datte na calmata pure te, dai. Non stavi ironizzando, 5 volte che disprezzi le lumache. Sono troppo cotte, sono molli. Rispetto."

Jeremias si è detto convinto che Nicolas stia finalmente venendo fuori per quello che è realmente al contrario dei primi giorni in cui mostrava di essere una persona del tutto diversa.