Nuovo incidente all'Isola dei Famosi. Mercedesz Henger finisce in infermeria dopo una ferita alla mano. Dopo l’infortunio si lamenta con Edoardo e la sua indifferenza.

Nuovo infortunio per i naufraghi dell'Isola dei Famosi. Mercedesz Henger è finita in infermeria con quattro punti di sutura nella mano ed anche Nicolas Vaporidis è stato raggiunto nuovamente dal medico per un controllo.

Isola dei Famosi, infortunio per Mercedesz Henger e quattro punti di sutura: "Edoardo non mi ha aiutata"

La figlia di Eva Henger era intenta a fare un'escursione con altri naufraghi quanto, scivolando, ha messo male il piede. Per sorreggersi ed evitare la caduta ha messo la mano nell'acqua tagliandosi con un corallo. Un taglio profondo per cui si è richiesto l'intervento di un medico. Di ritorno dall’infermeria la naufraga è tornata con la mano fasciata dopo ben quattro punti di sutura per arginare la ferita.

Mercedesz, dopo l’infortunio, ha notato l'atteggiamento distaccato e indifferente di Edoardo Tavassi, arrivando alle sue conclusioni: il fratello di Guendalina non può essere l'uomo giusto per lei.

"Sono scivolata su un corallo e mi sono aperta la mano…Mi ha fatto davvero molto male. Nessuno si è interessato…Non mi sarei comportata così. Arrivando in spiaggia Edoardo mi ha chiesto al volo ma è andato via subito. Posso dire? Ci sono rimasta male - ha dichiarato Mercedesz - Poi se ne va a giocare, ridere e scherzare con Estefania… non è il mio ragazzo, questa è l’unica certezza che ho."

Sulla modella argentina e il suo feeling con Edoardo, ha aggiunto:



“Vabbè…Sono entrambi single e fanno come vogliono…Ho una certezza in tutto questo: lui non è il mio ragazzo…”

