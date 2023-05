Isola dei Famosi, in onda stasera su Canale 5 la nuova puntata: le Anticipazioni

Gossip TV

Ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata de L'Isola dei Famosi.

Stasera, lunedì 29 maggio 2023, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi, il reality show prodotto da Banijay Italia. Al timone Ilary Blasi affiancata dai due opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi e da Alvin nel ruolo di inviato.

Le anticipazioni della nuova puntata de L'Isola dei Famosi

L'attesa è finita! Stasera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi che sarà ricca di sorprese e colpi di scena. Stando alle anticipazioni, L'Isola di Sant'Elena verrà chiusa definitivamente ed Helena Prestes avrà la possibilità di consumare la sua "vendetta" nei confronti di Pamela Camassa, Alessandra Drusian e Cristina Scuccia.

Non solo. Lo speaker Marco Mazzoli sarà il protagonista di una tenzione. Ad aiutarlo ci sarà il suo ex compagno di avventura Paolo Noise. Ci sarà infine una vera e propria resa dei conti tra i naufraghi ancora in gioco fatta di sfide e confronti.

A rischio eliminazione questa sera sono Nathaly Caldonazzo, che durante la settimana si è resa protagonista di accese e numerose discussioni, Pamela Camassa, Luca Vetrone, Marco Mazzoli e Corinne Clery. Chi sarà il concorrente costretto a lasciare il gioco? Per scoprirlo non ci resta che attendere la diretta di stasera.

