Isola dei Famosi, scintille tra Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery: "Sei una falsa!"

Le due naufraghe della nuova edizione de L'Isola dei Famosi ai ferri corti!

Stasera, lunedì 29 maggio 2023, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa in Honduras, le naufraghe Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery si sono rese protagoniste di un duro botta e risposta in cui sono volate pesanti accuse.

Volano accuse tra Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery

Tensione alle stelle a L'Isola dei Famosi tra Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery! Nel daytime di oggi del reality show, infatti, le due naufraghe del reality show si sono attaccate a vicenda. La prima a prendere la parola è stata l'attrice che ha accusato la donna di avercela sempre con qualcuno:

Ce l'hai sempre con qualcuno dall'inizio del programma..mi hai sempre detto di votare Andrea, io ho sempre detto di no che non volevo votarlo. Che è uno stratega e che vuole comandare gliel'ho detto sempre davanti a tutti. Ma che vuoi da me? Lasciami stare. Io non sono un comodino, io sono una persona gentile e pacifica...

Corinne ha poi continuato il suo sfogo contro Nathaly nel confessionale:

Il suo attacco mi sembra veramente gratuito e banale quindi mi sto chiedendo se sta mettendo in atto una tattica per farmi buttare fuori? Ma non c'è problema, quello che decideranno le persone lo accetto, non me lo aspetto proprio questo volta faccia, gli sto sulle scatole perché non voto Andrea...

Le dichiarazioni dell'attrice hanno provocato la reazione immediata della Caldonazzo:

Ma quando mai?! Un uomo che dà della testa di ca**o a una donna e poi dice a me che sono un'arrampicatrice sociale, che non ho mai preso un euro da un uomo...ho capito che tu non sei un'amica. Per me tu sei un comodino e falsa! - Nathaly ha poi continuato a criticare Corinne nel confessionale - Ho sbroccato perché secondo me è falsa e banderuola...

