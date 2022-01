Isola dei Famosi: Ilary Blasi vuole Luca Tommassini nel cast? L'indiscrezione

Gossip TV

La conduttrice romana, Ilary Blasi, starebbe corteggiando il coreografo Luca Tommassini affinché entri a far parte del mondo de L'Isola dei Famosi.

A quanto pare, la Blasi starebbe "facendo la corte" al suo caro amico, nonché grande professionista, Tommassini, per entrare a far parte del cast de L'Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi: Anche Luca Tommassini nel cast?

I fedelissimi di Amici di Maria De Filippi e di X-Factor non possono non ricardare il coreografo - nonché ballerino, regista, attore e direttore artistico - Luca Tommassini. A quanto pare, Ilary Blasi si sarebbe messa in testa di dare avvio ad una collaborazione professionale con lui per la prossima edizione de L'Isola dei Famosi. A svelarlo è stato Alberto Dandolo nella sua rubrica dedicata al gossip sul magazine Oggi:

Lo corteggia… I due sono molto amici e c’è chi giura che questa loro amicizia si trasformerà presto in una collaborazione professionale…

In molti si potrebbero chiedere che cosa sarebbe chiamato a fare un coreografo al reality show di Canale 5 - che partirà non appena il Grande Fratello Vip chiuderà i battenti, ossia a marzo -, e se lo è chiesto Dandolo stesso. Insomma, se Tommassini dovesse accettare di far parte del mondo de L'Isola, che ruolo andrebbe a ricoprire?

Il ballerino e coreografo sarà concorrente, inviato o forse opinionista? Ah saperlo…

Sta di fatto che, al momento, quello del suddetto professionista è stato l'ultimo dei nomi fatti dal giornalista, il quale sta cercando di stilare già una lista dei potenziali concorrenti ufficiali della nuova edizione dell'Isola. Ad ora, tra i possibili naufraghi ci sarebbero anche Alessia Fabiani, Dayane Mello, Antonella Fiordelisi, Pago, la moglie di Aldo Montano Olga Plachina, l'ex compagno di Pamela Prati Luigi Oliva, Jedà, Loredana Lecciso - forse con la figlia Jasmine Carrisi, Andrea Casalino, e l'ex cavaliere di Uomini e Donne nonché corteggiatore di Gemma Galgani Nicola Vivarelli.

