Isola dei Famosi: "Ilary Blasi sarebbe furiosa, pure Bastian ne risentirebbe" il retroscena

Pare che Ilary Blasi non sia affatto di come stiano andando le cose all'Isola Dei Famosi 2023, l'adventure game di Canale 5 di cui è al timone per il terzo anno consecutivo. Secondo quanto riporta il sito diretto da Roberto D'Agostino, sembra che la conduttrice romana sia "furiosa".

"Pare che Ilary Blasi – si legge su Dagospia– sia particolarmente arrabbiata per l’andamento dell’ Isola dei Famosi e dietro le quinte sarebbe intrattabile.

"Oltre i problemi personali si trova ora a dover combattere contro molti inconvenienti come le accuse di cui sopra e lo share veramente non da urlo. Ne risentirebbe anche la sua liaison con il nuovo fidanzato Bastian”.

I motivi sembrano sia legati agli ascolti non particolarmente stellari anche se abbastanza soddisfacenti ma anche e soprattutto ai naufraghi dell'edizione. In merito a questi, ci sono da segnalare diverse situazioni che si sono rivelate spinose. Il "polemico" ritiro di Marco Predolin, il successivo ritiri di Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone che si è rifiutato categoricamente di proseguire la sua avventura come singolo concorrente tirando in ballo contratto e autori, l'attacco velenoso dell'agente di Gian Maria Sainato contro Alvin e e infine la polemica (ora forse del tutto archiviata) che si è creata all'inizio del reality relativa all'ingerenza di Enrico Papi nel ruolo di opinionista.

Come è ormai noto, si aggiunge l'occhio vigile di Pier Silvio Berlusconi che sembra abbia voluto un deciso cambio di rotta nei confronti dei reality dopo l'edizione da dimenticare del Gf Vip 7. La nuova linea editoriale non tollera contenuti eccessivamente volgari, trash o maleducati nel rispetto dei telespettatori della rete ammiraglia Mediaset.

