Isola dei Famosi, è ufficiale: Alessandro Cecchi Paone e Alessandro si sono ritirati, i motivi

E' ufficiale: Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Alessandro Antolini hanno deciso di lasciare l'Isola dei Famosi di cui sono stati protagonisti, almeno fino ad oggi, affrontando l'avventura nella tribù degli Accoppiados.

Isola 2023, Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Alessandro Antolini hanno lasciato il reality, è ufficiale

Nel corso della quarta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, Alvin, in apertura, aveva comunicato della momentanea assenza di Simone Antolini, relativo ad un problema di salute per cui erano in corso accertamenti più approfonditi. Le condizioni del giovane marchigiano, secondo quanto si è apparso oggi, non gli consentivano di proseguire la sua avventura in Honduras e Cecchi Paone ha quindi deciso di ritirarsi insieme al fidanzato.

Poco fa, è stato diramato il comunicato ufficiale da parte dei social del programma, in cui è stato annunciato il ritiro dei due naufraghi.

Cecchi Paone aveva già annunciato che, qualora avesse dovuto partecipare singolarmente avrebbe lasciato il reality in quanto la condizione che aveva posto era quella di affrontare l'avventura solo in coppia con il fidanzato Simone.

