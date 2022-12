Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha deciso: anche quest’anno ci saranno le coppie!

Gossip TV

Dopo il fortunato esperimento dell’ultima edizione, Ilary Blasi ha intenzione di proporre nuovamente le coppie a L’Isola dei Famosi. Ecco le indiscrezioni sul programma di Canale 5.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi tornerà a primavera, dopo la Finale della settima edizione del Grande Fratello Vip che è fissata ad aprile, con tante novità e riconferme. Mentre è sempre più in bilico la presenza di Alvin in Honduras, sembra che Ilary Blasi abbia approvato il ritorno delle coppie, visto il successo dell’ultima stagione. Ecco le Anticipazioni.

Isola dei Famosi, le Anticipazioni promettono bene: tornano le coppie!

Dopo aver tentennato a lungo, si vocifera a causa della separazione ufficiale da Francesco Totti e la valanga di gossip che ne è seguita, Ilary Blasi ha deciso di tornare al timone della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show ambientato in Honduras tornerà in prima serata su Canale 5 dopo la Finale della settima edizione del Grande Fratello Vip, fissata per aprile 2023. Blasi è pronta a rimettersi in gioco, amatissima dal pubblico per la sua ironia e spontaneità, solare più che mia grazia al flirt sbocciato con Bastian Muller che ha presentato ad alcuni dei suoi più cari amici durante un lussuoso weekend a St. Moritz.

Nel frattempo, sono inizia a circolare le prime Anticipazioni sulla nuova edizione de L’Isola, come quella lanciata dal settimanale Vero che ha confermato il dubbio di Alvin sul prende parte o meno al programma come inviato, forse sostituito da Paolo Ciavarro. Secondo il settimanale Chi, inoltre, Blasi avrebbe approvato a pieni voti il ritorno delle coppie, replicando lo schema dello scorso anno che ha portato ad uno share discreto per una prima serata su Canale 5.

“Idea che vince non si cambia. All’Isola dei Famosi tornano le coppie. Ora che si sono riaperti i casting all’Isola stanno cercando nuove coppie e nuove storie da raccontare”.

L’indiscrezione ha riacceso la curiosità del pubblico sui casting per il reality show, ai quali sembra sia stata convocata dopo tanti corteggiamenti Veronica Cozzani, la splendida mamma di Belen Rodriguez. Candidata naufraga anche Dayane Mello, la modella che incantò il Gf Vip e ancora è sulla cresta dell’onda dopo le polemiche che l’hanno coinvolta sui social, mentre c’è chi pensa anche alla possibile coppia formata da Pamela Prati e Marco Bellavia, reduci dall’ultima stagione del programma condotto da Alfonso Signorini.

