Isola dei Famosi: Carmen Di Pietro si dichiara a Luca Daffrè, la reazione di Alessandro Iannoni (VIDEO)

Gossip TV

La naufraga Carmen Di Pietro spiazza Luca Daffrè a L'Isola dei Famosi: "Vuoi essere il mio toyboy?".

Tempo di confessioni inaspettate a L'Isola dei Famosi. A poche settimane dalla finale, Carmen Di Pietro si è lasciata andare a ironiche avance nei confronti del giovane naufrago Luca Daffrè provocando la reazione sui social del figlio Alessandro Iannoni.

Carmen Di Pietro spiazza Luca Daffrè a L'Isola dei Famosi

Stasera, lunedì 13 giugno 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa in Honduras, Carmen Di Pietro ha fatto una proposta inaspettata a Luca Daffrè. Nel corso degli ultimi daytime del reality, la showgirl, in un clima ironico e scherzoso, si è inginocchiata ed ufficialmente chiesto al modello di diventare il suo toyboy:

Luca, stai diventando proprio un bel figo. Ti vuoi fidanzare con me? Vuoi essere il mio toy boy? - ha dichiarato Carmen - Lo posso fare perché qui non c'è Alessandro. Lui mi ha mandato quel video osceno, allora io e te ci infrattiamo là dentro. Alessà, ciao!

Leggi anche L'attacco di Lory Del Santo dopo L'Isola dei Famosi

Un comportamento, quello di Carmen, che non è passato inosservato al figlio Alessandro. Il giovane ex naufrago, che nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi aveva fatto credere alla madre di essere impegnato in serate tra amici e circondato da ragazze, ha deciso di intervenire sui social e rispondere così alla "provocazione" della madre: "Stupendo. Tranquilla, che neanche io sto perdendo tempo".

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.