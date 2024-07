Isola dei Famosi, ex naufraga svela: "Reality estremamente difficile. Ecco cosa penso di Luxuria, Bruganelli e Maltese"

Gossip TV

Luce Caponegro è stata una delle concorrenti dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare Aras Senol. Intervistata da Superguidatv, l'ex naufraga ha fatto un bilancio del suo breve percorso e svelato il suo reale pensiero sulla conduzione di Vladimir Luxria e sui due opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese.

Luce Caponegro e le confessioni sulla sua Isola dei Famosi

L'ultima edizione de L'Isola dei Famosi è stata davvero un flop in termini di ascolti. A distanza di alcune settimane dalla fine del reality show di Canale 5, che ha visto trionfare la star di Terra Amara Aras Senol, l'ex naufraga Luce Caponegro ha rilasciato una lunga intervista in cui ha ricordato la sua breve esperienza in Honduras svelando il reale motivo che l'ha spinta a partecipare al programma:

Sicuramente il fatto di stare a contatto con la natura, senza distrazioni e la confusione a cui siamo abituati. Tutto lo stress del nostro quotidiano. Quando ti riappropri della tua semplicità col minimo indispensabile alla sopravvivenza, a contatto con la natura, ti si apre un dialogo interiore profondo, tangibile, reale. Il rovescio della medaglia è che l’Isola è un reality estremamente difficile, devi procacciarti da mangiare e accendere un fuoco con cui cucinare il cibo. Io in una sola settimana ho perso 4 kg. L’Isola è stata un’esperienza unica, profonda e mi ha fatto mettere in discussione diverse cose della mia vita che già mi stavano strette. Ho lavorato su me stessa chiedendomi esattamente chi sono e cosa voglio. Posso solo che ringraziare Mediaset e Banijay per l’opportunità che mi è stata data. Mi dispiace solo del fatto che avrei potuto dare tanto rimanendo più a lungo.

Dopo aver fatto un bilancio del suo percorso a L'Isola 2024, Luce ha colto l'occasione anche per dire la sua sulla conduttrice e sugli opinionisti in studio. A proposito della discussa conduzione di Vladimir Luxuria e del ruolo ricoperto da Sonia Bruganelli e Dario Maltese, l'ex naufraga del reality show ha confessato:

Vladimir l’ho trovata piena di entusiasmo, lei l’isola l’aveva fatta come concorrente e poi come opinionista. Prima dell’inizio del programma ci ha voluto conoscere tutti parlando personalmente con uno ad uno. Gli opinionisti erano giusti: a volte la Bruganelli un po’ di parte e comunque sempre acuta e mai banale e Dario bravo ma secondo me dovrebbe sciogliersi un po. Quando sei sull’Isola ti rendi conto della macchina che c’è dietro a questo reality. Mettere insieme tante teste, creare sinergie non è un gioco da poco e io sono molto felice di aver fatto questa esperienza e la rifarei.

Luce Caponegro si candida per Pechino Express

Chiuso il capitolo Isola dei Famosi, Luce Caponegro, vero nome della ex popolarissima pornostar Selen, ha parlato della possibilità di rivederla nel cast di qualche altro programma televisivo. Senza troppi giri di parole, l'ex protagonista dell'ultima edizione del reality show condotto da Vladimir Luxuria ha rivelato che le piacerebbe partecipare a Pechino Express insieme a Matilde Brandi:

Assolutamente sì. Mi piacerebbe tantissimo. A Pechino Express andrei con Matilde Brandi oppure con mio figlio. Con Matilde c’è stata un’intesa immediata, ci siamo trovate fin da subito. Mi piacerebbe vivere allo stesso tempo un’esperienza così forte anche con mio figlio, potremmo mettere a prova la nostra connessione.

