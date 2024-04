Isola dei Famosi, il giornalista Dario Maltese spiega perché ha accettato di fare l'opinionista accanto a Sonia Bruganelli

Gossip TV

Il giornalista e volto del Tg5, Dario Maltese, debutterà come opinionista nella diciottesima edizione de L'isola dei Famosi in onda a partire da lunedì 8 aprile, in prima serata su Canale 5.

Isola 2024, Dario Maltese: "Io opinionista? Mi ha spinto la curiosità"

A Tv Sorrisi e Canzoni, Maltese ha spiegato i motivi che l'hanno spinto ad intraprendere questa nuova avventura televisiva:

"Mi ha spinto la curiosità, che è uno dei motori principali del mio lavoro di giornalista. Vado con molto entusiasmo, per fare un'esperienza diversa e anche per divertirmi."

Al giornalista è stato chiesto se Cesara Buonamici, sua collega al Tg5 e recente opinionista del Grande Fratello, gli ha dato dei consigli sul suo prossimo debutto:

"Se Cesara Buonamici mi ha dato dei consigli? Sì, così come il mio direttore Clemente J.Mimun, che ringrazio per avermi lasciato la libertà di accettare questo impegno, mi hanno detto di essere me stesso, di divertirmi e di non prendermela se magari ogni tanto dovesse arrivare qualche critica. Andrò molto d'instino, in base a quello che accadrà ogni puntata. Per carattere non mi interessano i gossip, ma la dimensione del racconto dei protagonisti, perché il reality in fondo è come un romanzo popolare"

A proposito di Vladimir Luxuria e Sonia Bruganelli e la Casalegno, il giornalista ha dichiarato:



"Ci siamo conosciuti sul set per la cover di Sorrisi. Vladimir è ironica e intelligente, Elenoire mette subito di buon umore, ha sempre la battuta pronta. Sonia Bruganelli ha un mondo interiore tutto da scoprire, vivremo una bella avventura."

