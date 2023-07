Isola dei Famosi, Helena Prestes vuota il sacco sul rapporto con Antonino Spinalbese e poi svela: "Farei il Gf Vip, ma..."

Gossip TV

Helena Prestes ricorda l'esperienza a L'Isola dei Famosi e chiarisce il suo rapporto con Antonino Spinalbese.

A distanza di alcune settimane dalla fine de L'Isola dei Famosi, Helena Prestes ha rilasciato una nuova intervista a Fanpage in cui ha ricordato la sua esperienza in Hondura e non solo. La modella, infatti, ha colto l'occasione per chiarire una volta per tutte il suo rapporto con l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese.

I retroscena di Helena Prestes

Helena Prestes è stata probabilmente la naufraga più amata e odiata della 17esima edizione de L'Isola dei Famosi. Intervistata da Fanpage, la bella modella ha rivelato i motivi per cui, secondo lei, non è riuscita a convincere il pubblico di Canale 5 e arrivare in finale:

Credo che a non aver convinto il pubblico sia stato il litigio con Marco Mazzoli. I fan de Lo Zoo di 105 hanno deciso di eliminare me e salvare Gian Maria al televoto perché la settimana prima avevo litigato con lui. Non hanno capito che Marco subito dopo è venuto da me in capanna e mi ha chiesto scusa, quel momento non è stato mostrato...

Io non ho mai partecipato all’idea generale del gruppo, ho seguito la mia strada, costruito la mia capanna e questo ha creato sempre più fastidio negli altri naufraghi. Volevo arrivare in finale e vincere. Mi sono fatta i cavoli miei e mi sono detta “vediamo chi viene con me”, come persona, non tanto come strategia. Quando arrivava la telecamera, cambiavano tutti atteggiamento.

Leggi anche Le ultime rivelazioni di Pamela Camassa

Chiuso il capitolo Isola, la Prestes ha poi chiarito la sua posizione nei confronti di Antonino Spinalbese e parlato di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip:

Antonino è il co-founder dell’agenzia di comunicazione e social media in cui lavoro da un anno. Tra noi, come ho specificato più volte, c’è solamente un rapporto di lavoro. Il Gf Vip? Lo farei perché mi piace che nella Casa del Grande Fratello si mangia (ride, ndr). Quest’anno però sicuramente no, voglio riposarmi e stare tranquilla con la mia famiglia.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.