Isola dei Famosi, Helena Prestes nel mirino di Gian Maria Sainato: "Non sei generosa, hanno ragione gli altri naufraghi"

Faccia a faccia a L'Isola dei Famosi tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato.

Helena Prestes è finita nel mirino di Gian Maria Sainato. Il giovane e discusso naufrago si è schierato apertamente con gli altri naufraghi de L'Isola dei Famosi e accusato la modella di non essere generosa e di voler sempre primeggiare per mettersi in mostra.

Gian Maria Sainato contro Helena Prestes

Duro faccia a faccia a L'Isola dei Famosi tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato. Secondo il naufrago, la modella brasiliana sarebbe ossessionata dal controllo e poco generosa. Motivo per cui, il giovane si è detto d'accordo con gli altri concorrenti che l'hanno sempre attaccata:

Se tu avessi voluto essere generosa con me, non avresti dovuto conteggiare al milligrammo i chicchi di riso, oppure richiedere il pomodoro indietro…vedi come fai? Non fai parlare. Non sei generosa e non vuoi condividere il tuo cibo. Io ti ho detto che ce l'avremmo fatta fino a lunedì, perché c'è tanto cibo, pensando che avremmo condiviso. Ma io non voglio il tuo cibo. Tu mi hai detto: "No, io ce la farò fino a lunedì con il mio cibo". E lì ho capito che non sei generosa nel condividere il cibo.

Helena ha cercato di difendersi dalle accuse, ma Gian Maria ha continuato:

È vero quello che gli altri naufraghi mi avevano detto. Hai un controllo del cibo ossessivo nell'altra persona. Perché fai finta di essere generosa, mi dai del cibo per poi riprendertelo subito? Non ho mai osato dirti che vuoi primeggiare su tutto. Hai voluto primeggiare anche adesso che ho trovato sul totem il comunicato da leggere e cosa mi hai detto? "Leggo io". Ma perché devi leggere tu? Fai sempre così, anche dall'altra parte hai litigato per questo.

