Isola dei Famosi, Filippo Bisciglia elogia Pamela Camassa e lancia una frecciata agli altri naufraghi

Filippo Bisciglia stranito dal comportamento assunto dai naufraghi de L'Isola dei Famosi nei confronti della sua amata.

Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, Pamela Camassa ha battuto Andrea Lo Cicero ed è stata proclamata leader della settimana. A fare il tifo per la naufraga non poteva mancare il suo fidanzato Filippo Bisciglia, che è intervenuto sui social per lanciare una una frecciata agli altri concorrenti.

Il gesto di Filippo Bisciglia durante la diretta de L'Isola dei Famosi

Pamela Camassa è stata una delle protagoniste dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi. Dopo essersi scontrata in diretta con Helena Prestes, che l'ha accusata di non avere personalità, la naufraga ha vinto la prova leader della settimana. A commentare la sua vittoria ci ha pensato Filippo Bisciglia, che ha colto l'occasione per lanciare una frecciata agli altri concorrenti.

Il conduttore di Temptation Island, il reality show delle tentazioni che tornerà in onda su Canale 5 il prossimo 26 giugno 2023, non ha per niente apprezzato il comportamento poco sportivo assunto dai naufraghi nei confronti della sua fidanzata. Nessuno di loro, infatti, si è avvicinato a Pamela per congratularsi.

Dopo aver speso parole piene d'amore per la sua amata Camassa, Bisciglia ha infatti accusato implicitamente gli altri concorrente de L'Isola dei Famosi di non aver gioito con lei dell'ottimo risultato conseguito: "Brava Ninni. Nessuno ti ha fatto i complimenti. Te li faccio io dal divano, e tutte le persone da casa".

