Isola dei Famosi, Gustavo Rodriguez in lacrime: Belen reagisce così!

Gossip TV

Belen e Cecilia Rodriguez commentano le lacrime del padre a L’Isola dei Famosi.

Nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Gustavo Rodriguez ha mostrato il suo lato più fragile, scoppiando in lacrime in diretta durante i saluti della moglie Veronica Cozzani. Vedendo il padre così commosso, Belen e Cecilia Rodriguez hanno commentato il dolcissimo momento su Instagram.

Isola dei Famosi, Belen Rodriguez stupisce sul padre

Nella sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi ci sono anche Jeremias e Gustavo Rodriguez, ovvero fratello e padre di Belen. In Honduras, i due naufraghi si stanno facendo conoscere per le loro mille sfaccettature, travolta mostrando il lato più forte della loro personalità, talvolta invece parlando con affetto dei loro cari e delle dinamiche familiari. Mentre Jeremias è finito nel mirino di Alvin, che ha sbottato per l’accusa del concorrente durante la prova leader, Gustavo ha lamentato la mancanza della moglie Veronica Cozzani.

Così, Ilary Blasi ha voluto fare una sorpresa al naufrago, ospitando in studio Veronica che ha cercato di infondere coraggio a Gustavo, dichiaro pubblicamente tutto il suo amore per il padre dei figli. Il momento commovente è stato postato su Instagram anche da Belen e Cecilia Rodriguez. Le due sorelle argentine sono rimaste colpite dalle lacrime del padre e hanno espresso tutto il loro amore per i genitori, ai quali sono legatissimi.

E mentre Gustavo e Veronica si dichiarano amore in diretta tv, Belen ha rotto il silenzio su Stefano De Martino, confermando finalmente il ritorno di fiamma, dopo svariate paparazzate che hanno mostrato i due x coniugi più affiatati che mai.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.