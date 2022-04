Belen Rodriguez spiazza tutti su Stefano De Martino: quello che ha detto in diretta tv è assurdo!

Gossip TV

Belen conferma il ritorno di fiamma con l’ex marito, poi lancia una stoccata scioccante a Le Iene.

Dopo essere stati paparazzati insieme al parco con Santiago e la secondogenita della showgirl, Luna Marì, per Belen Rodriguez e Stefano De Martino è giunto il momento di venire allo scoperto. Traendo spunto da una delle rubriche più irriverenti de Le Iene, programma condotto dall’argentina e Teo Mammuccari, Belen ha confermato il ritorno di fiamma lasciandosi, tuttavia, andare ad alcune affermazioni molto forti sull’ex marito.

Belen ufficializza il ritorno di fiamma con De Martino

Da quando si è allontanata dal padre della secondogenita, Antonino Spinalbese, senza dare troppe spiegazioni ma riempiendo di significativi silenzi il web, Belen Rodriguez è stata avvistata a più riprese con Stefano De Martino, l’ex marito con il quale ha provato più volte a far funzionare il rapporto senza successo. Tra Belen e Stefano, nonostante le scelte legali, l’amore non è mai finito davvero e, vedendola la coppia di nuovo insieme e affiatata, tutti hanno sperato che questa sarebbe stata la volta buona per un ritorno di fiamma definitivo.

Dopo essere stati pizzicati come una perfetta famiglia allargata, durante un pomeriggio trascorso al parco con i bambini, Belen ha deciso di ufficializzare la relazione con De Martino in diretta tv, sfruttando una delle rubriche de Le Iene, show che conduce insieme a Teo Mammucari. Nel corso dello spazio dedicato ai “tweet cattivi”, Rodriguez ha letto il commento di una fan, che le ha chiesto di assaggiare Stefano come si farebbe come un buon vino, e la showgirl ha dato una risposta spiazzante.

“Vuoi assaggiare Stefano? Allora, ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”.

Con questa affermazione, Rodriguez ha confermato la love story con l’ex marito ma non ha nascosto di essere ancora infuriata per qualche vecchio capitolo del passato che sembra proprio riguardare l’infedeltà del presentatore. Questa sarà finalmente la volta buona per una delle coppie più amate e seguite dello showbitz italiano?