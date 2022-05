Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi rompe il silenzio dopo l’addio e tira in ballo il fratello Edoardo

Gossip TV

Dopo essersi ritirata da L’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi torna sui social e si rivolge al fratello Edoardo.

Guendalina Tavassi ha detto addio alla sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, non accettando il prolungamento del reality show di Canale5, con grande dispiacere da parte del pubblico che tifava per lei. Dopo essersi ritirata, l’ex naufraga è tornata su Instagram con una dedica speciale al fratello Edoardo Tavassi, grande complice nella vita e nell’avventura in Honduras.

Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi torna sui social dopo essersi ritirata

La sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi riserva parecchi colpi di scena agli spettatori del reality show di Canale5, compreso il prolungamento del programma che ha comportato un ecatombe tra i concorrenti. Nel corso dell’ultima puntata, infatti, molti naufraghi hanno comunicato a Ilary Blasi la loro intenzione di lasciare e rinunciare a puntare alla finale, compresa Guendalina Tavassi che in lacrime ha detto addio all’Honduras. La decisione di Guendalina ha lasciato molto provato il fratello Edoardo Tavassi, che è scoppiato a piangere consapevole di aver perso la sua spalla in questa avventura.

Edoardo e Guendalina, infatti, sono molto uniti e, nonostante qualche screzio, il loro rapporto è emerso completamente durante la permanenza a L’Isola, rendendo entrambi molto amati dal pubblico. E proprio al fratello, Tavassi rivolge la prima dedica su Instagram dopo essersi ritirata, ammettendo di avvertire già la mancanza di Edoardo. Il naufrago ha solide amicizie che lo supporteranno nel corso della gara ma certamente nulla può contare quanto la famiglia, soprattutto in una situazione così particolare come quella che vivono i naufraghi, costretti alla convivenza in un clima ostile e provati dalla fame, che si fa giorno dopo giorno sempre più pressante.

Mentre Guendalina torna in Italia gioendo del sostengo di tantissimi fan, il suo ex Umberto D’Aponte esce di prigione. Non è chiaro se Tavassi sia o meno a conoscenza del fatto dell’ultima ora, ma certamente l’ex naufraga dovrà essere allertata prima del suo ritorno in patria, considerando che Umberto è finito dietro le sbarre proprio dopo le segnalazioni di violenza domestica che lei ha fatto alle Forze dell’Ordine.

