Isola dei Famosi, l’ex compagno di Guendalina Tavassi esce dal carcere

Umberto D’Aponte, ex compagno di Guendalina Tavassi, esce dal carcere mentre la naufraga abbandona L’Isola dei Famosi.

Il prolungamento della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi non ha dato l’effetto sperato e tanti naufraghi hanno deciso di abbandonare. Mentre Guendalina Tavassi ufficializza il suo ritiro, l’ex compagno Umberto D’Aponte esce di prigione.

Isola dei Famosi, Umberto D’Aponte fuori dal carcere

Mediaset ha deciso di premiare Ilary Blasi con il prolungamento ufficiale della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, dando la possibilità ai naufraghi di rinnovare il proprio impegno con la rete oppure lasciare per sempre l’Honduras. A dispetto di quanto ipotizzato sono tantissimi i concorrenti che hanno deciso di abbandonare il reality show di Canale5, e tra loro spicca il nome di Guendalina Tavassi che ha detto addio in prima serata, provocando la disperazione del popolo del web.

Guendalina, infatti, è tra le naufraghe di amate di questa stagione, in grado di creare dinamiche sempre nuove e di fornire tanto materiale trash ai più appassionati. Mentre Guendalina comunicava a Ilary la sua decisione, in Italia l’ex compagno Umberto D’Aponte è uscito di prigione. A darne annuncio la sorella, che ha fatto sapere sui social che Umberto è a casa a Napoli circondato dai suoi affetti.

Il ritorno in patria di Tavassi non sarà dei più dolci e certamente la naufraga sarà avvisata per tempo di quanto accaduto a Umberto. Fu proprio lei a denunciare le violenze dell’ex compagno, raccontando tramite Instagram tutti gli abusi subiti e mostrandosi con un occhio nero in mondovisione, senza tralasciare alcuni degli episodi più brutti che l’hanno vista vittima di D’Aponte.

