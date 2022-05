Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi contro Mercedesz Henger: "Bugiarda! Non ti azzardare a mettere Edoardo contro di me"

Gossip TV

Scontro a L'Isola dei Famosi tra Guendalina Tavassi contro Mercedesz Henger.

Domani, venerdì 20 maggio 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova scoppiettante puntata de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, in Honduras è scoppiata un'accesa discussione tra Mercedesz Henger e Guendalina Tavassi, che ha accusato la giovane naufraga di aver preso in giro il fratello Edoardo.

Lite a L'Isola dei Famosi tra Guendalina e Mercedesz

Tensione a L'Isola dei Famosi tra Guendalina e Mercedesz. Tutto è nato quando l'influencer romana si è confidata con Estefania Bernal rivelandole i veri motivi per cui Edoardo ha deciso di allontanarsi dalla figlia di Eva Henger. Dichiarazioni che sono arrivate alla diretta interessata e che hanno fatto scoppiare una lite tra le due naufraghe:

Sappi che se Edo non si fida è colpa tua, non mia che gli ho messo i dubbi. Smettila di dire che sono io ad aver fatto notare a mio fratello che tu eri fidanzata fino a due settimane prima di arrivare a L’Isola. La verità è che lui si è fatto i suoi calcoli e si è sentito preso in giro. Lui è mio fratello gli voglio bene e non mi va che tu lo prenda per il c**o. E non azzardarti a metterlo contro di me! Ti ho spu*****ta davanti a tutti per la bugiarda che sei.

L'attacco di Guendalina ha fatto letteralmente infuriare Mercedesz. Come riporta Biccy, la giovane naufraga de L'Isola dei Famosi ha voluto prima chiarire la sua situazione sentimentale e poi ha accusato la romana di essere gelosa del suo rapporto con Edoardo:

Te vedevi tuo fratello contento con me e gli hai messo i dubbi. Poi hai messo in bocca a me parole non veritiere. Tu per dei dubbi mi hai smer**to pubblicamente ed è orrendo. E non urlare. Tu vedi il male in tutto quello che succede. Edo ha iniziato a non fidarsi di me per colpa tua. [...] Se vogliamo essere precisi io ero fidanzata fino a due settimane prima di fare la quarantena per venire qui! E poi cosa ne sai di come stavo e che rapporto avevo? Non tutte le storie sono uguali e non è che per forza dovevo chiudermi e star male in una stanza. Devi smetterla di giudicare tutti.

