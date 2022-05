Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro vuota il sacco sul figlio Alessandro Iannoni: "Ecco perché non voglio che si fidanza"

Gossip TV

Carmen Di Pietro spiega ai naufraghi de L'Isola dei Famosi come mai non vuole che il figlio Alessandro abbia una fidanzata.

Tempo di confessioni a L'Isola dei Famosi per Carmen Di Pietro. La decisione di Alessandro Iannoni di chiudere con Maria Laura De Vitis ha tranquillizzato la showgirl che, subito dopo la puntata, ha spiegato ai suoi compagni di avventura come mai non vuole che il figlio abbia una fidanzata.

La verità di Carmen Di Pietro

L'arrivo di Maria Laura a Cayo Cochinos e l'avvicinamento ad Alessandro aveva letteralmente destabilizzato Carmen. Nel corso dell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, però, il ragazzo ha annunciato la sua decisione di prendere le distanze dall'ex Pupa e continuare il suo percorso da solo. Scelta condivisa dalla madre, che ha poi spiegato come mai non vuole che il figlio abbia una fidanzata:

All’inizio si tengono per mano, poi la strusciata, la cosa, il bacetto, lo sfregamento e poi è fatta. No, no, no lui deve pensare a studiare adesso. Che poi se si fidanza viene distratto. Prima finisce gli studi, si sistema e poi ne riparliamo dopo con calma. Maria Laura? No quella è fura, ma io non la mollo e la controllerò sempre!

Leggi anche Alessandro Iannoni prende le distanze da Maria Laura De Vitis, ecco perché!

Alessà sii gentile vieni qua. Devi raccontarmi quello che avete fatto e vi siete detti nella capanna. Ah, quindi le hai detto che non ti fidi, ok. Bravo e le hai anche detto che rimanete amici! Preferisco così amore - ha dichiarato Carmen confrontandosi con il figlio Alessandro dopo la diretta de L'Isola dei Famosi - Allora adesso devi dire che aveva ragione mamma. Ma io quando ti dicevo che lei era falsa? Ti mettevo in guardia. Questa prima di entrare si era studiato il personaggio mio. Io ti ripetevo di aprire gli occhi. Però ieri mi hai fatto correre per venire dietro di voi a fare l’escursione che voleva vedere il tramonto quella. Tutte ste tarantelle. Vabbè l’importante è che è finita. Lo sapevo che avrebbe fatto un passo falso e ti saresti accorto che era finta.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.