Isola dei Famosi, Guendalina ed Edoardo Tavassi rivelano: "È surreale"

Guendalina ed Edoardo si lasciano andare a nuove confessioni a L'Isola dei Famosi.

Stasera, lunedì 4 aprile 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova scoppiettante puntata de L'Isola dei Famosi. Al timone del reality show Ilary Blasi, accompagnata da due opinionisti d'eccezione Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Guendalina ed Edoardo Tavassi a L'Isola dei Famosi: le prime confessioni della coppia

Manca davvero poco alla nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5. Al televoto questa settimana ci sono Lory Del Santo e Marco Cucolo, Blind e Roberta Morise, Jeremias e Gustavo Rodriguez. Chi sarà la coppia costretta a lasciare il reality show condotto dalla Blasi?

Tra i protagonisti più amati di questa nuova edizione invece ci sono i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi, che nel giro di pochi giorni dal loro sbarco sull'isola sono riusciti a conquistare tutti con la loro spontaneità e ironia: sia il pubblico che i naufraghi in Honduras. "Che ricordi" ha confessato l'influencer appena arrivata sulla spiaggia, riferendosi alla sua precedente esperienza a L'Isola dei Famosi.

La coppia composta dai fratelli Tavassi sembra avere tutte le carte in regola per far divertire e sorprendere il pubblico di Canale 5. Di una cosa siamo infatti sicuri: Guendalina ed Edoardo ci regaleranno tante risate e colpi di scena: