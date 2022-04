Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez ormai è fuori controllo: "Carmen, tu mangi per ultima!"

Gossip TV

All'Isola dei Famosi va in scena l'ennesimo scontro di fuoco tra Jeremias Rodriguez e Carmen Di Pietro.

All'Isola dei Famosi, è andato in scena l'ennesimo infuocato scontro tra Jeremias Rodriguez e Carmen Di Pietro. Gran parte dei naufraghi continuano a schierarsi apertamente contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni e Jeremias capeggia il gruppo facendosene il portavoce. Ad accendere la miccia, questa volta è stato il cocco e le porzioni da distribuire. L'argentino ha fatto presente a Carmen che sarebbe stata l'ultima a dover mangiare.

Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez è fuori controllo: "Carmen, tu mangi per ultima!"

“Basta che lo prendi per ultimo il tuo pezzo! Se poi lo tagli te o meno non ci sono problemi, ma tu lo prendi dopo tutti noi. Prima noi e alla fine te. Adesso mangiamo tutti noi e poi è il tuo turno. Io qui sto pensando al benessere nostro, del gruppo! Tanto tutti la pensano come me, che tu sarai ultima”.

La showgirl lucana, incredula ha ribattuto:

"Questa cavolata ci mancava, la battuta del giorno. Questo non lo decidi".

"Vediamo se non lo decido io…", ha replicato l'argentino.

Jeremias non perde occasione per scontrarsi con Carmen alla quale ha anche detto di andarsene dall'Isola. La Di Pietro non tollera più la supponenza del naufrago:

" Ma che è matto questo qui? Scusatemi ma lo sentite? Ma stiamo scherzando. Allora non sto più a questo gioco. Tu non è che puoi comandare la mia vita al punto di dirmi quando mangio. Non puoi decidere quando io devo alzarmi e mangiare dicendo che è per il gruppo. Io non l’avrei nemmeno preso tra le prime, però voglio decidere io. Uno che mi viene a dire ‘ tu lo devi prendere per ultimo’ non mi piace. Mi sento costretta e non è bello."

E ancora:

"Io posso prendere i cocchi anche per quinta va benissimo, ma voglio deciderlo io. Poi lui continua contro di noi. Prima dice che nessuno ci vuole e adesso questo ci mancava. Mi dispiace ma non ci sto a queste scenate”.

