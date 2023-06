Isola dei Famosi, Gian Maria Sainato: "Non parlo con mio padre da 11 anni"

Gossip TV

All'Isola dei Famosi Gian Maria Sainato si è lasciato andare a un'inaspettata confessione sul padre. Ecco cosa ha detto.

A Cayo Cochinos, sull'Isola dei Famosi, è tempo di confessioni e racconti: il naufrago Gian Maria Sainato, infatti, si è lasciato andare ad alcune confidenze sul rapporto con il padre, con cui non parla da 11 anni.

Isola dei Famosi, l'amaro sfogo di Gian Maria Sainato

L'influencer, che abbiamo conosciuto soprattutto per gli ultimi scontri con Helena Prestes e la questione dell'anello regalatole da Carlo Motta, il suo fidanzato, si è aperto a proposito di una questione molto privata e toccante. Il naufrago, infatti, ha raccontato ad alcuni compagni che non parla da diversi anni con suo padre, rivelando che è la prima volta che si apre su questo argomento:

"Di questa cosa non ne ho mai parlato. Ho avuto un passato difficilissimo con mio padre. Non ci ha fatto vivere bene in famiglia. Si tratta di una faccenda delicata, che si può risolvere solo se uno decide di volerlo. Abbiamo provato ad aiutarlo, ma non ha mai voluto risolvere. Non gli parlo da tanti anni. Per me ha colpa di troppe cose. A meno che lui non deciderà di provare a cercare di risolvere questa problematica che lo affligge per stare meglio con sé stesso e con noi, fino a quel momento non gli parlerò. Mia sorella gli parla ad alternanza. Ma spesso anche lei non gli parla perché è arrabbiata. Adesso gli direi di curarsi! Mia mamma è molto crocerossina e non l'ha mai cacciato di casa, anche se soffre. Soffre e vive ancora una situazione di forte disagio."

Dal racconto del naufrago emerge, quindi, come senta ancora della rabbia nei confronti del genitore e proseguendo, Gian Maria Sainato ha svelato di essere andato via di casa a 18 anni, perché non riusciva più a sopportare la situazione che si era creata in casa:

"A scuola vedevo le famiglie unite ed ero geloso. Ormai sono 11 anni che non parlo con lui."

