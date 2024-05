Isola dei Famosi, Franceso Benigno ancora contro Vladimir Luxuria: "Io offeso, deriso e diffamato"

Gossip TV

Francesco Benigno ha replicato a Vladimir Luxuria, conduttrice della diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi, che ha risposto alle dichiarazioni dell'ex naufrago a cui ha rivolto anche insulti transfobici che hanno fatto molto discutere e indignato il web.

Francesco Benigno ha replicato a Vladimir Luxuria, conduttrice della diciottesima edizione de L’Isola dei Famosi, che ha risposto alle dichiarazioni dell'ex naufrago a cui ha rivolto anche insulti transfobici che hanno fatto molto discutere e indignato il web.

Isola 2024, Francesco Benigno non intende fermarsi e annuncia che presto mostrerà le prove di ciò che afferma

L'attore palermitano è stato squalificato dal reality targato Mediaset in seguito ad uno scontro avuto sull'Isola con Artur Dainese. Inizialmente non sono state mostrate le immagini della lite ma la produzione ha diramato una nota stampa nella quale ha annunciato il provvedimento contro Benigno per "gravi violazioni del regolamento". Sin da subito, l'attore ha detto la sua sui social, affermando di essere stato squalificato senza alcun motivo e che nel suo caso "i poteri forti di Mediaset e della produzione del reality Banijay Italia lo volevano fuori dal reality" e ha inoltre affermato di aver avuto un contrasto con uno degli autori che lo ostacolato sin dall'inizio. Successivamente, Benigno ha dichiarato che la produzione ha tentato di corromperlo per evitare che mostrassero le immagini della lite che poi sono state mostrate da Luxuria nel corso della sesta puntata.L'attore ha replicato più volte sui social, affermando di essere stato provocato e che parte delle immagini dello scontro con Artur non si sono viste. Successivamente ha parlato di Vladmir, con appellativi transfobici, rivolgendosi al maschile e denigrandola.

La conduttrice ha replicato ieri sottolineando di non voler procedere legalmente contro Benigno ma anche di voler difendere la cosa più preziosa che ha, ovvero la sua la mia identità e la sua dignità.

Poche ore fa, l'attore, rivolgendosi a Luxuria, ha nuovamente replicato annunciando anche che presto mostrerà le prove del tentativo di corruzione che ha ricevuto. Ecco parte di ciò che ha dichiarato Francesco Benigno

"Buonasera signor Vladimiro Guadagno, volevo fare questo video stile Pandoro come lei ha fatto il suo per dirle che io in 57 anni non avevo mai visto una persona recitare così male. E soprattutto non avevo mai sentito dire una persona che non ha denunciato mai nessuno e che non lo farà neanche nei miei confronti. Perché poi la verità è che non avevi niente da denunciare. Perché il signor Francesco Benigno è stato offeso, deriso, diffamato, attaccato. E adesso anche prendersi gioco di mio figlio…dicendo che lei non denuncia perché non vuole togliere dei soldi a mio figlio. Grazie Vladimiro Guadagno ma noi non avremmo mai dato dei soldi a te perché tu non denunci perché lo sai bene che i tuoi avvocati ti hanno detto che quello che ha detto Benigno è la pura e santa verità.Quindi di che cosa mi dovevi denunciare? Come non è vero che tu non dici niente in puntata perché te lo ha impedito chi di dovere, a Mediaset, a Banijay, di continuare la tua barzelletta. Quindi non te l’hanno permesso e di questo ne sono certo. Con il tuo video molto Pandoro 2, senza trucco ma con la parrucca – potevi togliere pure quella così almeno ci facevi vedere tutto. E soprattutto, non pensare mai e poi mai di darti alla recitazione perché sei talmente finta in questo video che secondo me soltanto quei pochi che fanno parte del tuo mondo posso difendere una persona che me ne ha fatte di tutti i colori ed è sotto gli occhi di tutti."

L’attore ha poi proseguito dicendo:

Io vorrei chiederti soltanto una cosa e qua chiudo: perché hai litigato e trattato in quel modo Elenoire Casalegno? “Zitta, le domande le faccio io mica le fai tu, chiudiamo il collegamento!“. Perché hai discusso con gli opinionisti, tutti i giornali ne hanno parlato. Compreso Sonia (Bruganelli, ndr) che ha condiviso il tuo messaggio ma non ha mai detto una sola parola che riguarda la questione Benigno. Ha detto solo che è stata gestita male, quindi anche la povera Sonia – povera tra virgolette perché lo sappiamo quanto ostenta la sua ricchezza – ha dovuto tacere. Non voglio neanche fare un accenno all’altro opinionista, Maltese (Dario, ndr), che tra l’altro è di origini siciliane come me. Perché non ti sei fatta sentire anche tu Sonia, per dire la tua visto che tu non le mandi a dire? Invece hai taciuto pure tu, ti sei fatta cucire la bocca. E non è bello.Perché non avete mai dato il diritto di replica? Il contraddittorio dov’era? Dov’è la possibilità di difesa che anche i condannati a morte hanno. Sei stata parlamentare, lo sai che non si può negare il diritto di replica. Perché sai, come i tuoi autori, che se io vengo in studio, poi fate la figura di quello che siete. Non lo nominare mio figlio, noi siamo una famiglia piena d’amore, gioia, siamo felici e non perché andiamo a cercare favori in certi ambienti. Insegniamo l’educazione a nostro figlio piccolo così come l’ho insegnata ai miei figli grandi, che ve ne possono dare di lezioni di vita"

E ancora:

"Tu vuoi far credere che io ce l’abbia con il mondo gay o lesbo…No, non è vero. Io li rispetto, ho molti amici, ho stima, non ho mai avuto nessun tipo di problema. Io rispondo a te, non tirare in mezzo altre persone come un messaggio che ho ricevuto da una persona molto vicina a te. [...] I miei figli stanno bene, godono di ottima salute, hanno tutto l’amore del mondo. A noi non interessano quel tipo di cose che tu vivi. Non è colpa mia se io vado al commissariato per denunciare e mi dicono che devo dargli nome e cognome. Ho dovuto dire Vladimiro Guadagno. Non è un problema mio, non è questione di omofobia o transfobia, non ho nulla con quella gente lì e non ho nulla neanche con Mediaset. Non ti inventare niente perché tutto quello che ha detto Benigno lo hai detto tu. L’hai dichiarato. Non avresti preso un centesimo perché non avevi niente. Ho discusso anche io con i miei avvocati, non potevi fare niente. Sei talmente cattivo che avresti fatto qualunque cosa e lunedì avresti detto qualunque cosa e non te l’hanno permesso."

"Lunedì, quando pubblicherò quelle famose proposte indecenti, voglio vedere a che cosa ti attacchi. Aspetto la tua replica. Lunga vita e massimo rispetto al mondo gay, lesbo, con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto"

Scopri le ultime news sull'Isola dei Famosi