Isola dei Famosi, dopo il video mostrato in diretta dell'aggressione di Benigno, lui replica: "Hanno tentato di corrompermi"

Francesco Benigno, dopo che nella diretta della sesta puntata de L'Isola dei Famosi, in cui sono state mandate le immagini della lite avvenuta con Arthur Dainese per cui è stato squalificato, in una lunga diretta su Facebook ha voluto raccontare la sua verità.

Isola 2024: furia di Francesco Benigno dopo la diretta

L'attore siciliano apparso insieme alla moglie Valentina Magazzù ha accusato la produzione del reality di aver tentato di corromperlo:"Hanno provato a corrompermi. Mi hanno offerto tanti soldi, li ho rifiutati", ha dichiarato Benigno

L'ex naufrago ha poi mostrato alcuni fogli:

"Qui abbiamo tre tentativi di corruzione. 19 mila euro prima offerta, 24 mila seconda offerta, 30 mila euro terza offerta. Io le ho rifiutate tutte, perché ho le pa**e. Eppure a noi ci servirebbero come il pane questi soldi, ci spetterebbe tutto il compenso che non mi volevano dare. Signori miei non mi sono fatto comprare e queste sono le prove che io domani vi farò vedere nei minimi dettagli. Questa si chiama corruzione, anche se la Banijai mi dice che non li posso portare in tribunale, ho le registrazioni del produttore dell’Honduras che mi dice: prenditi questi 30mila euro, hanno avuto paura di te, per i tuoi modi di essere."

L'attore ha parlato poi del video che è stato mostrato durante la diretta:

"Come vi avevo anticipato il video mandato in onda e pari pari come ve lo avevo descritto da due settimane, come anche potete vedere sono stato provocato con una mano davanti il viso per ben due volte e due spinte ed io nessuna, e il famoso legnetto mai usato [...] Chi ha usato le mani e ha spinto?"

L’ex naufrago ha poi concluso rivolgendosi direttamente a Vladimir Luxuria:

"Adesso saranno guai, saranno problemi vostri. Cara Vladimir che vedi che quello mi mette le mani in faccia, mi spinge e mi continua a fare le battute e tu dici che io sono quello cattivo. Siete dei bugiardi. Tu con sta risatina finta Vladimir, chi vuoi convincere? Io non ho dato cazzotti a nessuno, sono stato minacciato con una mano davanti al volto. Poi sono stato spinto con violenza. Mentre mi allontanavo lui ha continuato ad infierire. Io ho rifiutato i soldi perché ho una dignità e non mi faccio comprare da nessuno. Il mio silenzio non si compra. Hanno mandato il video senza un diritto di replica. Adesso vi sp***ano a tutti, questa è corruzione."

